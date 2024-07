Borderlands: il final trailer è ricco d'azione e ironia

Il 7 agosto arriverà nei cinema italiani Borderlands, il film tratto dall'omonimo videogioco diretto da Eli Roth, e online è stato condiviso il final trailer.

Nel video si vedono i protagonisti mentre sono alle prese con sparatorie, scontri e una missione davvero complicata e pericolosa.

Il legame con il videogioco

Nel final trailer condiviso online ci sono alcuni elementi che non erano stati mostrati nei precedenti materiali promozionali, che confermano inoltre il legame con i videogiochi.

Il video di Borderlands, infatti, mostra ad esempio uno dei conigli di peluche esplosivi di Tiny Tina, oltre a più di una minaccia che i giocatori conoscono molto bene.

I fan sono quindi in attesa di un progetto che sperano si rivelerà all'altezza delle loro aspettative, dopo l'ottima accoglienza riservata a serie come Fallout e The Last of Us.

La storia portata sul grande schermo

Il film diretto da Eli Roth ha come protagonista Lilith (Cate Blanchett), cacciatrice di tesori dal passato misterioso, che ritorna sul suo pianeta, Pandora, per cercare la figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramirez).

Lilith stringe quindi un'inaspettata alleanza con uno strano team di emarginati composto da Roland (Kevin Hart), in passato un rispettato militare e ora alla ricerca disperata di redenzione; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una preadolescente che ama demolire le cose; Krieg (Florian Munteanu), il protettore di Tina; Tannis (Jamie Lee Curtis), una scienziata dalla grande esperienza; e Claptrap (Jack Black), un robot molto persistente.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Il team composto dagli improbabili eroi devono combattere contro mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe essere la chiave per ottenere un incredibile potere.

Il destino dell'universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più importante: per sostenersi a vicenda.