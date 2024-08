Borderlands crolla al box-office: è uno dei peggiori flop di sempre

Borderlands ha avuto un crollo da record durante il suo secondo weekend al box office. Il nuovo film di Eli Roth, basato sull'omonima serie di videogiochi, vanta un cast stellare che include Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Edgar Ramírez, Gina Gershon e Jamie Lee Curtis.

Sebbene le fonti affermino che più della metà dei costi di produzione del film siano stati coperti dalle licenze internazionali, ha comunque deluso durante il weekend di apertura, con un debutto globale di soli 16 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 120 milioni.

Secondo Deadline, gli incassi di Borderlands sono crollati ulteriormente nel secondo fine settimana: secondo le stime di domenica, il film è sceso dal quarto al nono posto con un totale in tre giorni di 2,35 milioni di dollari al box office nazionale, con un calo del 72% rispetto al weekend di apertura di 8,6 milioni di dollari.

Questa flessione ha battuto il record del peggior calo alla seconda settimana per un grande film d'azione del 2024. Ai fini di questa misurazione, per "grande distribuzione" si intende un film di prima visione che sia stato proiettato in più di 2.000 sale sia nel primo che nel secondo fine settimana.

Borderlands, per le prime reazioni è un disastro, Eli Roth: "Spegnete il cervello e prendete i pop-corn"

Questo secondo fine settimana ha inferto un altro duro colpo a Borderlands, di cui trovate la nostra recensione. A causa del basso incasso del weekend d'apertura, il secondo weekend si sarebbe dovuto mantenere su un livello piuttosto simile rispetto alla media dei blockbuster. Per questo motivo le delusioni commerciali più importanti di quest'anno, come Horizon di Kevin Costner o Harold and the Purple Crayon sono calati del 51,5% e del 48,9% nei rispettivi secondi fine settimana. Ma non è stato così per il film di Roth, non aiutato probabilmente da un passaparola molto negativo.

Sebbene alla distanza il film potrebbe generare un profitto, soprattutto per via dei diritti streaming e del merchandise collegati, questo duro colpo al box-office limiteranno non poco le possibilità che venga realizzato un sequel.