Border - creature di confine, clip esclusiva del film

Patrizio Marino

Border: creature di confine di Ali Abbasi, vincitore per il miglior film a Cannes nella sezione Un Certain Regard, arriva in Italia il 28 marzo. Il film, di cui oggi vi presentiamo una clip esclusiva, vanta nel suo palmares anche la vittoria agli EFA per i Migliori effetti visivi, il premio come Miglior Film all'ultimo Noir in Festival e la candidatura agli Oscar per il Miglior Trucco.

Protagonista di Border - creature di confine è Tina (Eva Melander), impiegata alla dogana, è nota per il suo olfatto eccezionale. È come se riuscisse a fiutare il senso di colpa, la paura, la vergogna. Tina si dimostra infallibile fino al giorno in cui Vore, un uomo all'apparenza sospetto, le passa davanti e le sue abilità per la prima volta sono messe alla prova. Tina sente che Vore (Eero Milonoff) nasconde qualcosa che, però, non riesce a decifrare. Peggio ancora, ne è irresistibilmente attratta e la storia d'amore con lui le farà scoprire la sua vera identità. Con Vore, infatti, Tina condivide una natura segreta. Tutta la sua esistenza non è stata che una menzogna e ora dovrà scegliere se continuare a vivere una bugia o accettare la sconvolgente verità che le ha offerto Vore.

Border: Creature di confine è il secondo lungometraggio del regista svedese di origini iraniane Ali Abbasi, Border - creature di confine è tratto dal racconto Gräns dello scrittore John Ajvide Lindqvist, definito lo "Stephen King scandinavo", già autore del fortunato best seller horror vampiresco Lasciami entrare da cui fu tratto un film omonimo diretto da Tomas Alfredson e sceneggiato dallo stesso Lindqvist.

Ali Abbasi ha scritto nelle sue note "per me il film non parla della contrapposizione "Noi / Loro" ma di una persona che può ed è in grado di scegliere la propria identità. Voglio credere che tutti siamo in grado di scegliere chi essere. [...] Vedo gli esseri umani come degli animali particolarmente evoluti e mi interessano tutte quelle situazioni in cui i nostri istinti bestiali cozzano contro la struttura della società".

Oggi vi proponiamo in esclusiva una clip che anticipa l'uscita del film (qui potete leggere la nostra recensione di Border: Creature di confine) nelle sale programmata per il prossimo 28 marzo grazie a Wanted, PFA e Valmyn. Ecco il video.