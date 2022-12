Book Club: The Next Chapter, nel trailer le protagoniste arrivano in Italia

Le protagoniste di Book Club: The Next Chapter vivono un'avventura in Italia nel trailer dell'atteso sequel della commedia con Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen e Candice Bergen.

Book Club: The Next Chapter porta le protagoniste del film, interpretate anche da Jane Fonda e Diane Keaton, alle prese con un viaggio in Italia e il trailer regala le prime divertenti sequenze della loro avventura.

Nel video si assiste infatti alla scelta di partire per festeggiare il fidanzamento di Vivian, seguendo l'ispirazione nata dalla lettura del libro L'alchimista. Le amiche si ritrovano però alle prese con incomprensioni, causate dal fatto che non parlano bene l'italiano, equivoci, e i paesaggi meravigliosi di città come Roma, Venezia e Firenze.

Le star del film Book Club 2 - The Next Chapter sono Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen.

Il sequel mostrerà la rilassante vacanza trasformarsi rapidamente in un'avventura attraverso l'Italia.

Book Club - Tutto può succedere, la recensione: Sex and the City della terza età

Il primo capitolo della storia aveva incassato ben 104 milioni di dollari a fronte di soli 14 milioni di budget. Le protagoniste, in quel caso, davano una svolta alla propria vita grazie alla lettura di Cinquanta sfumature di grigio durante gli incontri del loro club del libro.

Tra gli interpreti del nuovo lungometraggio ci sono anche Andy Garcia, Don Johnson e Craig T. Nelson. Tra le new entry nel cast spazio poi a Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie e Vincent Riotta.

Alla regia c'è Bill Holderman, che ha firmato anche la sceneggiatura in collaborazione con Erin Simms.