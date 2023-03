Bono & The Edge A sort of homecoming: il trailer del documentario sugli U2 targato Disney+

Disney+ ha svelato il trailer ufficiale dell'attesissimo documentario Bono & The Edge A sort of homecoming con David Letterman, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming in tutto il mondo il 17 marzo, giorno di San Patrizio. Nello stesso giorno verrà lanciato l'attesissimo album degli U2 "Songs Of Surrender", una raccolta di 40 canzoni essenziali provenienti da tutto il catalogo della band, ri-registrate e reimmaginate.

Venerdì 17 marzo, inoltre, il documentario sarà presentato durante l'Ireland Film Festival all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano in occasione della seconda edizione dell'Ireland Week, un evento diffuso che rende omaggio alla cultura, alle tradizioni, alla storia e alla gastronomia irlandesi, che si terrà dal 12 al 19 marzo nel capoluogo lombardo. È possibile prenotare l'ingresso gratuito alla proiezione dello speciale documentario, che verrà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano, al seguente link: https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/film/17766. Per accedere a tutte le info in merito alla manifestazione visitare www.irelandweek.it.

Nello speciale documentario, prodotto da Disney Branded Television, il regista premio Oscar Morgan Neville ha immortalato Letterman durante la sua prima visita a Dublino per incontrare Bono e The Edge nel loro luogo natale, scoprire la città e unirsi ai due musicisti degli U2 per un concerto mai visto prima.

Realizzato dalla Imagine Documentaries di Brian Grazer e Ron Howard, dalla Tremolo Productions di Neville e dalla Worldwide Pants di Letterman, il film è in parte un film-concerto, in parte un'avventura di viaggio con una grande partecipazione di Bono e The Edge unita all'umorismo di Dave. Oltre al concerto in sé, lo speciale documentario si concentrerà sullo straordinario rapporto tra Bono e The Edge e su come si sia sviluppato in oltre 45 anni di amicizia stretta fino a diventare una delle più straordinarie collaborazioni nella storia del rock 'n' roll, oltre a documentare Dublino attraverso gli occhi di Dave che visita per la prima volta la città natale di Bono e The Edge.

David Letterman, che ha accettato l'invito dei due membri della band degli U2 a raggiungerli a Dublino per la sua prima visita in Irlanda, ha un legame con la band che dura da 25 anni, ma in precedenza aveva frequentato Bono e The Edge solo negli Stati Uniti. Oltre a essere l'ospite d'onore di un concerto intimo in un luogo iconico, l'ex edificio dell'Ambassador Cinema in cima a O'Connell Street, nel Northside di Dublino, Dave si imbarca nella sua esplorazione della città. Visita il leggendario punto di balneazione Forty Foot in una gelida mattina e prende il treno pendolare DART verso nord da Co. Wicklow. Letterman inoltre ispira una nuova canzone degli U2 scritta da The Edge e Bono ed evita per un pelo di doversi esibire in un canto al leggendario pub McDaid's di Grafton Street con un gruppo altrettanto leggendario di artisti e musicisti, tra cui Bono, The Edge, Glen Hansard, Markéta Irglová, Imelda May, Loah, Saint Sister, Grian Chatten dei Fontaines D.C. e Dermot Kennedy, la cui voce Bono descrive come un "boom sonico".

Bono & The Edge A sort of homecoming è prodotto da Imagine Documentaries, Tremolo Productions e Dave Letterman's Worldwide Pants. Per Imagine Documentaries, Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein e Justin Wilkes sono produttori esecutivi; Séamus Murphy-Mitchell è produttore; Meredith Kaulfers e Mike Sweeney sono co-produttori esecutivi. Per Tremolo, Morgan Neville è regista e produttore e Caitrin Rogers è produttore esecutivo. Per Worldwide Pants, Tom Keaney è produttore esecutivo e Mary Barclay è co-produttrice esecutiva. Per Disney Branded Television, Marc Buhaj è vice President, Unscripted and Nonfiction, e Marjon Javadi è vice President, Documentary Films and Docuseries.