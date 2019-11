Bong Joon-ho: "Dopo Parasite, girerò un horror d'azione coreano"

Bong Joon Ho, regista sudcoreano di Parasite, ha rivelato che il suo prossimo progetto sarà un mix tra horror e azione, dopo il quale svilupperà un film in lingua inglese basato su fatti realmente accaduti.

Parasite: Sun-kyun Lee, Yeo-Jeong Cho in una scena

In un'intervista a Variety, Bong Joon-ho ha rivelato che i due progetti saranno molto diversi tra loro: "In realtà sto preparando due diversi progetti. Uno è in lingua coreana e l'altro inglese. Entrambi i progetti non sono dei blockbuster. Il film coreano è ambientato a Seul e presenta elementi unici di orrore e azione. È difficile definire il genere dei miei film. Il progetto inglese è un film drammatico basato su un evento accaduto nel 2016. Certo, non lo saprò fino a quando non finirò la sceneggiatura, ma dovrebbe essere ambientato per metà nel Regno Unito e per metà negli Stati Uniti."

Al momento Bong Joon-ho si gode l'enorme successo di Parasite, considerato uno dei film migliori del 2019, grazie al quale ha ottenuto la Palma d'Oro allo scorso Festival di Cannes.

Qui trovate la nostra recensione di Parasite, film che racconta la storia di una famiglia pronta a tutto pur di trovare un modo per riscattarsi dalla squallida vita che conducono. Padre, madre, figlio, figlia: una famiglia vive di lavoretti mal pagati in uno squallido seminterrato. Quando il ragazzo, falsificando diploma e identità, diventa il tutor privato dell'erede di una ricchissima famiglia, i quattro escogitano un piano diabolico per sistemarsi definitivamente. Ma anche una strategia perfetta nasconde conseguenze imprevedibili.

Dopo l'exploit di Cannes, Parasite è uno dei film favoriti per le candidature agli Oscar 2020.