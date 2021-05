Bong Joon-ho debutta nel mondo dell'animazione con un film in CGI

Il regista Premio Oscar Bong Joon-ho approda nel campo dell'animazione con un lungometraggio in CGI ambientato tra terra e mare.

Un altro grande regista è pronto per fare un salto nel mondo dell'animazione: il cineasta coreano Bong Joon-ho ha in programma un lungometraggio animato tra i suoi prossimi progetti cinematografici.

Bong Joon-ho con il Golden Globe per Parasite

Come riporta Screen Daily, si tratterà di un film coreano "realizzato interamente in CGI, che si focalizzerà sugli eventi e le dinamiche che occorrono tra gli esseri umani e le creature del mare più profondo".

Bong Joon-hodirigerà la pellicola su cui sta lavorando ormai dal 2018 e di cui ha completato la sceneggiatura lo scorso gennaio. Per quanto riguarda la produzione, se ne occuperà lo studio coreano 4th Creative Party, ubicato principalmente a Seul, ma con succursali a Busan e Pechino. La compagnia è la stessa che ha lavorato ai VFX di precedenti opere del regista come il film del 2013 con Chris Evans Snowpiercer, la pellicola del 2006 The Host, e quella del 2017 con Tilda Swinton e Jake Gyllenhaal, Okja.

Nel frattempo, Bong ha già un altro progetto in cantiere, un film live-action in lingua inglese al cui script sta attualmente lavorando.

