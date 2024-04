Werner Herzog voce di uno dei personaggi del film animato di Bong Joon-ho

Werner Herzog si è unito ufficialmente al cast vocale del prossimo film d'animazione di Bong Joon-ho, la cui produzione avrà inizio in estate. Non sarà la prima volta che Herzog presta la propria voce ad un progetto animato.

Jouko Ahola e il regista Werner Herzog sul set del film Invincibile

In passato, il celebre regista tedesco è apparso in serie come I Simpson, The Boondocks, Rick and Morty e Metalocalypse. Il film di Bong Joon-ho si occuperà delle creature marine che vivono in profondità ed è destinato a diventare la produzione maggiormente costosa nella storia del cinema coreano.

Vita marina

Diretto da Bong Joon-ho, il film racconterà la relazione tra la vita marina e gli esseri umani, inclusi i pesci degli abissi, e verrà realizzato grazie alla tecnica della CG realizzata da Force Creative Party, una società sudcoreana che in passato ha già lavorato con Bong Joon-ho.

Inizialmente, il regista aveva intenzione di realizzare un altro film live action dopo Mickey 17 ma in seguito ha cambiato idea, optando per l'animazione. La sceneggiatura è stata completata nel 2021 dopo un lavoro di tre anni. Stretto riserbo intorno alla trama ma il direttore della fotografia sarà Hong Kyung-pyo, che ha lavorato con Bong Joon-ho anche nei precedenti Burning e soprattutto Parasite, il film di maggior successo del regista coreano, vincitore dell'Oscar al miglior film, diventando il primo lungometraggio non in lingua inglese a vincere l'ambita statuetta dell'Academy. Bong Joon-ho si è aggiudicato anche l'Oscar alla miglior regia e alla miglior sceneggiatura originale.

Mickey 17 è il prossimo lungometraggio in uscita al cinema diretto da Bong Joon-ho, e sarà nelle sale nel 2025, in seguito alla decisione di slittare la programmazione, originariamente prevista nel 2024. Si tratta dell'adattamento cinematografico del romanzo Mickey7, scritto da Edward Ashton. Sci-fi con protagonista Robert Pattinson, Mickey 17 potrebbe essere comunque presentato al prossimo Festival di Cannes. Nel cast, insieme a Pattinson, anche Naomie Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo e Holliday Grainger.