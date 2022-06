Bond: il casting del prossimo film non è ancora iniziato, le riprese forse tra circa 2 anni

La produzione del prossimo film di James Bond potrebbe iniziare tra circa due anni e, per ora, la ricerca del nuovo interprete dell'iconico agente 007 non è ancora iniziata.

Il nuovo capitolo della saga cinematografica sarà infatti una "reinvenzione" del personaggio.

Barbara Broccoli, intervistata da Deadline, ha spiegato: "Non c'è nessuno in lizza per il ruolo di James Bond. Stiamo lavorando alla direzione da prendere con il personaggio, ne stiamo parlando".

La produttrice dei film sull'agente 007 ha aggiunto: "Non c'è uno script e non possiamo idearne uno fino a quando non decideremo l'approccio al prossimo film perché si tratta, realmente, di una reinvenzione di Bond. Stiamo reinventando chi è e questo richiede del tempo. Direi che le riprese sono ancora distanti almeno due anni".

Ogni indiscrezione relativa ai film e alle potenziali star che erediteranno la parte dopo l'addio di Daniel Craig all'agente segreto, avvenuto con No Time to Die, è quindi, attualmente, infondata, e bisognerà attendere per scoprire qualche anticipazione riguardante la prossima versione del personaggio.

Nell'attesa, i fan del personaggio potranno attendere il debutto dello show 007's Road to a Million, prodotto per Prime Video, in cui gli aspiranti partecipanti si scontreranno in un'avventura globale per vincere 1 milione di sterline. Le riprese si svolgeranno in molte location storiche mostrate nei film di James Bond e i concorrenti, suddivisi in team composti da due persone, saranno messi alla prova con situazioni che li obbligheranno a impiegare intelligenza e resistenza, rispondendo a domande sulle location in cui si trovano e superando ostacoli fisici.