Bohemian Rhapsody: la verità sul Live Aid in una videointervista dei Queen

Una videointervista dei Queen ha rivelato che il Live Aid del 1985 è andato in modo ben diverso da quanto mostrato in Bohemian Rhapsody.

Il film mostra Freddie Mercury ormai separato dalla band, che conduce un'esistenza solitaria a Berlino e non sa dell'esistenza del Live Aid. E' lui stesso a chiedere alla band di poter fare ritorno. In realtà una videointervista alla band (che trovate di seguito) conferma che i Queen sapevano dell'esistenza del Live Aid fin dal febbraio del 1985 e Freddie esprime il suo rammarico per non essere riuscito a partecipare al brano di Band Aid il precedente dicembre. Quale è la verità?

E' vero che Freddie Mercury ha pubblicato il suo primo disco da solista, Made in Heaven, nel 1985, e questa mossa è stata fonte di tensione nella band. Ma non è affatto vero che Freddie abbia lavorato in una condizione di isolamento. La registrazione dell'album ha richiesto due anni costellati di impegni dei Queen. La band era in tour fin dall'agosto 1984 per promuovere l'album The Works. Il tour è proseguito nel 1985 con date in Giappone, Australia e Nuova Zelanda.

Nella video intervista, Brian May svela come è arrivata la proposta del Live Aid: "Ci siamo recati ai BPI Awards per ricevere un premio e Bob Geldof, che era seduto pochi tavoli più in là, ci ha detto 'Che ne pensate di partecipare a questa cosa? Avremo questo e quest'altro' e noi abbiamo accettato pensando che sarebbe stato quasi impossibile realizzare una cosa del genere. Qualche tempo dopo il telefono ha suonato e lui ci ha detto, 'Mi serve un impegno ufficiale.'"

Freddie Mercury annuisce e concorda con la ricostruzione del suo chitarrista, che aggiunge: "Così ne abbiamo parlato tutti insieme e abbiamo deciso di farlo."

I BPI o Brit Awards si sono tenuti l'11 febbraio 1985. All'epoca i Queen dovevano difendersi dalle accuse per essersi recati in tour in Sud Africa, nazione boicottata pesantemente per le sue politiche sull'apartheid. Dopo qualche mese di break, la band si è esibita a Rock in Rio l'11 gennaio e il 18 gennaio 1985 e da aprile ha ripreso il tour che si è concluso il 15 maggio, due mesi prima del Live Aid.

Troppo poco tempo perché la band si separasse e si riunisse, come mostra Bohemian Rhapsody. Nella video intervista sentiamo Freddie dire: "Ci sarebbe piaciuto partecipare al singolo del Band Aid, ma credo che fossimo in parti diverse del globo." Il singolo Do They Know It's Christmas? è stato registrato il 25 novembre 1984 e Freddie Mercury era perfettamente consapevole delle azioni di beneficenza organizzate da Bob Geldof.

Quando Bohemian Rhapsody è uscito in sala, Brian May e Roger Taylor hanno respinto le critiche sulle invenzioni nella timeline e sulla semplificazione degli eventi contenuta dal film specificando che era necessaria per avere una narrazione più efficace. Per saperne di più potete approfondire la vera storia dei Queen e del Live Aid.