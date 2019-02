Bohemian Rhapsody: al via in Italia #StompForQueen, contest a sostegno della lotta contro l'AIDS

Bohemian Rhapsody celebra l'iconica ed emozionante musica dei Queen e di Freddie Mercury con il biopic musicale che ha incassato di più nella storia. Il film che ha guadagnato di più ai botteghini italiani nel 2018 e che ha trionfato agli Oscar 2019 con la premiazione di Rami Malek come Miglior Attore Protagonista, nei panni di Freddie Mercury, è pronto a invadere a brevissimo anche le nostre case nella versione home video.

In occasione dell'attesissima uscita di Bohemian Rhapsody dal 14 Marzo negli Store Digitali e dal 28 Marzo in Blu-ray e DVD, Twentieth Century Fox Home Entertainment invita i fan di tutto il mondo a condividere il proprio "Stomp, Stomp, Clap!" per entrare ufficialmente a far parte della grande famiglia di Bohemian Rhapsody.

Anche l'Italia è chiamata a partecipare e a "far sentire mani e piedi" dei suoi fan! Per farlo basta, infatti,condividere su qualsiasi piattaforma social il proprio video in cui battendo mani e piedi si riproduce il famoso "Stomp Stomp Clap!" sulle note della mitica WE WILL ROCK YOU, utilizzando l'hashtag #StompForQueen. I video più divertenti e originali verranno inseriti nel video tributo ufficiale dei fan italiani che 20th Century Fox Home Entertainment realizzerà e condividerà sui suoi canali social e con Brian May e Roger Taylor.

In occasione di questa iniziativa mondiale, Fox farà una donazione di 100.000$ a favore della Fondazione Mercury Phoenix Trust, fondata da Brian May e Roger Taylor in memoria di Freddie Mercury, a sostegno della lotta contro l'Aids (www.mercuryphoenixtrust.com).

Per la prima volta, solo in Digitale, in Blu-ray TM, in 4K Ultra HDTM e DVD e i fan possono vivere un'esperienza unica del film della durata di 22 minuti: la performance integrale del "Live Aid", che ricrea l'evento originale del 1985, con l'aggiunta di due canzoni ("Crazy Little Thing Called Love" e "We Will Rock You") mai viste al cinema. Inoltre, sono inclusi ulteriori ed emozionanti Contenuti Speciali per uno sguardo al dietro le quinte del film insieme ai Queen, al cast e al team creativo.

