Bohemian Rhapsody, su Netflix in streaming da oggi

Oggi su Netflix arriva Bohemian Rhapsody in streaming, l'emozionante film su Freddie Mercury interpretato da Rami Malek, vincitore di 4 Premi Oscar.

Diretto da Bryan Singer e Dexter Fletcher, il film su Freddie Mercury e i Queen viaggia sulle note dei capolavori del gruppo rock nato negli anni 70 e ne ripercorre i primi quindici anni di attività, tra la creazione di grandi successi fino alla storica esibizione al concerto Live Aid 1985, una delle performance più potenti della storia del rock. Il carisma e le fragilità di Freddie Mercury vivono nell'eccellente interpretazione di Rami Malek (Premio Oscar e Golden Globe come Miglior attore protagonista) che, a proposito dell'esperienza, afferma:

"Tutti conoscevano l'aspetto macho, audace e impertinente di Freddie Mercury, ma io non credo che nessuno conoscesse la sua parte più intima e personale. Mi è sempre piaciuto essere sfidato come artista e cerco di collaborare con persone che, ancora più di me, amano le sfide. Mi sono immerso in quello che Mercury era, facendo un anno e mezzo di lezioni di piano, di canto, e con un coach che mi ha permesso di fare miei i suoi movimenti ed esprimermi con il suo accento."

Bohemian Rhapsody: Rami Malek e Gwilym Lee in una scena del film

Molto amato dal pubblico, Bohemian Rhapsody, nell'anno del suo arrivo in sala, è stato un vero e proprio fenomeno di costume che ha permesso anche ai più giovani di "scoprire" i Queen e le loro canzoni, ma che è stato anche fortemente criticato dai fan: in Bohemian Rhapsody infatti, le inesattezze e gli errori non sono pochi, e questo a molti non è piaciuto.

Tra i vari riconoscimenti che compongono il ricco palmares, il film vanta la conquista dell'Oscar al miglior sonoro, al miglior montaggio e al miglior montaggio sonoro. Bohemian Rhapsody è entrato nella Top 10 dei maggiori incassi italiani di tutti tempi e nel 2018 è risultato addirittura il film più visto nella nostra penisola, grazie a 29 milioni di euro portati nelle casse.