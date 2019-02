Bohemian Rhapsody mania in Giappone, tra incassi record, proiezioni karaoke e cosplay

Bohemian Rhapsody è diventato un vero e proprio campione d'incassi in Giappone, nazione dove ha guadagnato oltre 100 milioni di dollari, conquistando gli spettatori di tutte le età che hanno partecipato con entusiasmo anche alle proiezioni che permettevano alle persone di accedere alle sale con dei costumi ispirati ai membri dei Queen.

Il film biografico dedicato alla vita di Freddie Mercury è in cima alla classifica dei film più visti per la tredicesima volta consecutiva dall'zrrivo nei cinema avvenuto il 9 novembre, giornata in cui ha registrato un debutto a quota 4.6 milioni di dollari.

Gli spettatori giapponesi più entusiasti sono le donne e i giovanissimi, come ha rivelato The Hollywood Reporter riportando anche le dichiarazioni di Miyako Sato, una donna che ha visto il lungometraggio quattro volte, portando con sé in due occasioni il marito e tre il figlio di nove anni: "Non ero una grande fan dei Queen prima del film, anche se conoscevo le loro canzoni, come molte persone che so hanno amato il film. Mio figlio ora apprezza Bohemian Rhapsody anche più di Dragon Ball e One Piece".

La colonna sonora e l'album intitolato Queen Jewels che contiene una selezione dei brani più amati della band, nel mese di dicembre, hanno conquistato il primo e il secondo posto delle classifiche di vendita e i Queen, in questo modo, ha stabilito un nuovo primato diventando il primo gruppo non giapponese a posizionarsi ai vertici in contemporanea con due titoli.

Le canzoni delle icone della musica britannica hanno ottenuto un'incredibile accoglienza anche per quanto riguarda le performace nei karaoke, lasciando uno spazio davvero limitato a dicembre ad altri artisti. Le sale cinematografiche, inoltre, hanno organizzato centinaia di proiezioni dedicate ai cosplayer dei Queen e che lasciassero ai presenti la libertà di cantare durante la visione.

Bohemian Rhapsody, che è nominato a cinque premi Oscar, è diventato quindi il film con il miglior incasso 2018, entrando nella top ten dei film hollywoodiani più redditizi a partire dal 2000.