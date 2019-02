Bohemian Rhapsody: in homevideo Rami Malek spiegherà la performance che l'ha portato all'Oscar

Tra i numerosi extra delle edizione homevideo di Bohemian Rhapsody, che arriverà negli Store Digitali dal 14 marzo e in Blu-ray, 4K Ultra HDTM e DVD dal 28 marzo, ci sarà anche lo speciale "Rami Malek: impersonare Freddie": un viaggio dietro le quinte di 16 minuti alla scoperta dell'eccezionale percorso intrapreso da Rami Malek nell'incarnare Freddie Mercury, che gli ha portato innumerevoli riconoscimenti per la sua incredibile performance, sino alla vittoria agli Academy Awards con l'Oscar per il miglior attore protagonista. Bohemian Rhapsody, il biopic musicale che ha incassato di più nella storia, è una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro straordinario cantante Freddie Mercury (Rami Malek) che ha sfidato gli stereotipi e le convenzioni, diventando uno dei più amati performer di sempre.

Per quanto riguarda gli extra, oltre alla citata featurette con Rami Malek, i fan potranno rivivere la storia della band e il making of di " Bohemian Rhapsody", la canzone più ascoltata in streaming del 20° secolo e di altri amati brani come "We Will Rock You," "Somebody to Love", "We are the Champions" e tanti ancora, per un viaggio musicale che fa cantare, ballare, ridere e commuovere.

Inoltre, per la prima volta i fan potranno vivere un'esperienza unica del film della durata di 22 minuti: la performance integrale del "Live Aid", che ricrea l'evento originale del 1985, con l'aggiunta di due canzoni ("Crazy Little Thing Called Love" and "We Will Rock You") mai viste al cinema. Inoltre, in Digitale, in Blu-ray e in 4K Ultra HDTM sono inclusi ulteriori ed emozionanti contenuti speciali per uno sguardo al dietro le quinte del film insieme ai Queen, al cast e al team creativo.

Ecco l'esclusiva clip tratta dallo speciale "Rami Malek: impersonare Freddie", presente negli extra delle edizioni Homevideo di Bohemian Rhapsody.