Bohemian Rhapsody in Dvd e Blu-Ray: clip esclusiva sul Live Aid dagli extra del film

Bohemian Rhapsody esce oggi nelle edizioni DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD. Il film, già disponibile negli store digitali dal 14 marzo - e del quale oggi vi mostriamo in esclusiva un video tratto dagli extra - è distribuito da Twentieth Century Fox Home Entertainment. Per i più appassionati sono disponibili anche due versioni da collezione in Blu-ray e DVD: la Booklet Edition che include 2 Dischi e il libro sul film; e la versione STEELBOOK con un prezioso packaging.

Bohemian Rhapsody: Rami Malek e Gwilym Lee in una scena del film

Il film è una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro straordinario cantante Freddie Mercury che ha sfidato gli stereotipi e le convenzioni, diventando uno dei più amati performer di sempre. La pellicola ripercorre la rapidissima ascesa dei Queen, il loro sound rivoluzionario e la carriera solista di Freddie, seguiti dalla reunion della band e una delle più grandi performance nella storia del rock.

Vincitore di due Golden Globe come Miglior Film Drammatico e Miglior Attore Drammatico (Rami Malek), premiato ai SAG Awards per il Miglior Attore Protagonista (Malek), nominato agli Oscar 2019 come Miglior Film, Miglior Attore Protagonista (Malek), Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Montaggio Sonoro e trionfatore nelle categorie Miglior Attore Protagonista (Malek), Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Montaggio Sonoro, Bohemian Rhapsody ha conquistato i cuori dei fan in tutto il mondo diventando il biopic musicale che ha incassato di più nella storia.

Accanto al neo premio Oscar Rami Malek che nel film veste i panni di Freddie Mercury troviamo Ben Hardy (Roger Taylor), Gwilym Lee (Brian May) e Joseph Mazzello (John Deacon). Il resto del cast è composto da Lucy Boynton, Aidan Gillen, Tom Hollander, Allen Leech, Mike Myers e Dermot Murphy.

Bohemian Rhapsody ai Golden Globe

L'edizione DVD e Blu-Ray di Bohemian Rhapsody, permetterà per la prima volta ai fan di poter vivere un'esperienza unica del film della durata di 22 minuti: la performance integrale del "Live Aid", che ricrea l'evento originale del 1985, con l'aggiunta di due canzoni ("Crazy Little Thing Called Love" and "We Will Rock You") mai viste al cinema.

Nella clip video che vi presentiamo oggi in esclusiva, tratta dagli extra del Blu-ray e del DVD di Bohemian Rhapsody, alcuni dei protagonisti del film ci descrivono l'attenzione ai dettagli con cui è stato ricostruito il Live Aid, confermata dall'entusiasmo e dall'emozione provata da Bob Geldof, organizzatore dell'evento, e da alcuni dei componenti originali del gruppo inglese in visita al set.

Di seguito i dettagli tecnici dell'edizione home video:

Contenuti Speciali formati Digitale, Blu-ray e 4K Ultra HD:

La performance completa del Live Aid nel film mai vista al cinema (disponibile in 4K Ultra HD HDR nel formato 4K Ultra HD.)

Rami Malek: impersonare Freddie

Il look e il sound dei Queen

Ricreare il Live Aid

Contenuti Speciali formato DVD