Bohemian Rhapsody: la Cina censura sei scene LGBT

Come preannunciato, l'uscita di Bohemian Rhapsody in Cina ha visto l'intervento della censura della nazione, sei scene a contenuto LGBT sono state tagliate dal film diminuendone il minutaggio di quasi due minuti. Il successo mondiale del biopic dedicato al leader dei Queen Freddie Mercury non conosce confini, Bohemian Rhapsody è uscito anche nelle sale cinesi il 22 marzo, ma la censura ha eliminato tutte le scene a contenuto omosessuale espungendo anche la parola "gay".

Nel 2016, la censura cinese ha bandito la rappresentazione artistica dei "comportamenti sessuali anormali", eliminando le relazioni gay e lesbiche da film e serie tv. Anche Bohemian Rhapsody è finito sotto le forbici dei rigorosi censori asiatici perciò sono state eliminate alcune scene chiave del film come quella in cui Freddie e la fidanzata Mary si confrontano sulla sessualità dell'uomo. Le battute in cui Freddie dice a Mary "Credo di essere bisessuale" e lei gli risponde "No Freddie, sei gay" sono state eliminate.

Il taglio più importante è quello della scena in cui, verso la fine del film, i Queen si vestono da donna per girare il leggendario video musicale di I Want To Break Free". Nella versione cinese del film non compare, ma si vede la reazione dei Queen quando scoprono che MTV ha bandito il video dalla programmazione creando confusione nello spettatore.

L'omosessualità, in Cina, non è illegale. Nel 2001 le autorità l'hanno rimossa dalla lista ufficiale delle malattie mentali, ma attivisti ed esperti sottolineano come pregiudizi e discriminazioni siano ancora persistenti nella nazione. Alcuni membri della comunità LGBT cinese hanno sottolineato come l'uscita di Bohemian Rhapsody, anche in versione tagliata, sia comunque una vittoria soprattutto considerando il numero limitato di film occidentali che arrivano in sala ogni anno. Ma naturalmente sono in molti a lamentarsi dei tagli che alterano la visione artistica iniziale della pellicola. Qui potete leggere la nostra opinione su Bohemian Rhapsody, mentre se volete scoprire le inesattezze contenute in Bohemian Rhapsody potete leggere il nostro approfondimento.

