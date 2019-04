Bohemian Rhapsody: i Blu-ray e DVD subito in vetta alle classifiche di vendita

Bohemian Rhapsody va ancora fortissimo: Appena uscito in DVD e Blu-ray e 4K, Bohemian Rhapsody è schizzato subito in vetta a tutte le classifiche di vendita. Dopo l'eccezionale riscontro ai botteghini, dunque, per il film con Rami Malek, adesso arriva anche un altro successo. Segno che dopo essere stato amato nelle sale, c'è grande voglia di rivedere il film anche a casa.

Nelle vendite generali e in quelle specifiche DVD, Bohemian Rhapsody precede Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, mentre tra i blu-ray è davanti a Macchine mortali. Merito anche delle tante edizioni in cui è uscito il film di Bryan Singer - ne abbiamo parlato nella nostra recensione del DVD di Bohemian Rhapsody - disponibile non solo nelle versioni tradizionali, ma anche con una speciale Digibook a due dischi con libretto fotografico, e nella sfiziosa Steelbook con confezione metallica. Facile prevedere che, dopo aver conquistato la testa nella classifica delle vendite homevideo, Bohemian Rhapsody ci resterà a lungo.