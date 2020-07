Bodyguard: da stasera su Rai3 la serie tv con Richard Madden

Va in onda da stasera su Rai3, alle 21:10, in prima visione TV free, Bodyguard, la serie tv con protagonista Richard Madden.

Arriva stasera su Rai3 alle 21.10 Bodyguard, la serie drammatica più vista degli ultimi dieci anni nel Regno Unito che ha reso Richard Madden, il suo protagonista, uno dei maggiori candidati al ruolo di James Bond nel "dopo Daniel Craig".

Bodyguard è incentrata sulla figura di David Budd (Richard Madden, il Robb Stark de Il Trono di Spade ma anche Cosimo de' Medici in I Medici), ex soldato che ha servito in prima linea per dieci anni tra Afghanistan e Iraq e che, una volta tornato nel Regno Unito, ha trovato lavoro nel settore della sicurezza come guardia del corpo. Dave ha una grande preparazione fisica e militare, ha intuito, prontezza di riflessi, è una vera macchina da guerra, ma nel profondo è un uomo irrisolto e ferito. Proprio a causa della guerra soffre di stress post traumatico e se da un lato cova un forte risentimento nei confronti della classe politica inglese che ha mandato al martirio le proprie Forze Armate, dall'altro prova una compassione infinita per le vittime dei conflitti, anche quelle che si trovano dall'altra parte della trincea.

Dopo aver sventato un attacco terroristico su un treno di linea, Budd è promosso a guardia del corpo del nuovo segretario di stato Julia Montague (Keeley Hawes), una donna ambiziosa e determinata la quale sostiene posizioni politiche diametralmente opposte rispetto a quelle dell'ex soldato. Julia Montague, infatti, è famosa per i suoi ideali profondamente conservatori e per il forte sostegno nei confronti degli scontri in Medio Oriente. Trai due si viene a creare un rapporto ambiguo in bilico tra animosità e forte passione mentre sullo sfondo si delineano complotti e piani segreti che metteranno a dura prova la vita del giovane bodyguard.