Bodyguard, stasera su Rai3 la seconda puntata: le anticipazioni

Stasera su Rai3, alle 21:20, torna Bodyguard, la serie tv campione di ascolti nel Regno Unito, con la seconda puntata. Assoluto protagonista dello show è Richard Madden, indimenticato Robb Stark de Il Trono di Spade.

Mentre la capitale trema a seguito di due attacchi terroristici, le anticipazioni dei due nuovi episodi in onda stasera riferiscono che David Budd (Richard Madden) si ritrova sotto ulteriori pressioni per tenere al sicuro la casa di Julia Montague. Nonostante le minacce ricevute, il Segretario di Stato non frena le proprie ambizioni politiche: il suo disegno di legge antiterrorismo fa un altro passo verso l'adozione della legge, suscitando dissapori politici. Durante un incontro sulla sicurezza al St. Matthew un attentatore riesce a raggiungere Montague sul palco e a farsi esplodere. Gli inquirenti indagano sull'accaduto visionando i filmati delle videocamere mentre Montague, rimasta gravemente ferita, si trova in ospedale. Budd racconta agli agenti, che sospettano di lui e fanno perquisire casa sua, di aver controllato la valigetta di Tahir Mahmood, dipendente del dipartimento, poco prima dell'esplosione, non avendo però trovato nulla di pericoloso all'interno.