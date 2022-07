Bob’s Burgers - Il Film, la recensione: fuoco alle griglie, la risata è servita

Bob's Burger - Il film: una foto del film d'animazione

È strano scrivere la recensione di Bob's Burgers - Il Film, che dopo un iniziale annuncio di uscita al cinema arriva direttamente su Star di Disney+ dal 13 luglio. È strano perché la pellicola è tratta dall'omonima serie animata che impreziosisce il catalogo di Disney+, ma è ancora poco conosciuta in Italia, quindi probabilmente la scelta di non farlo andare in sala, soprattutto in questi tempi difficili, è comprensibile. Per tutti i fan della serie e chi per vuole trascorrere serenamente un'ora e quaranta comodamente sul divano di casa può essere invece la soluzione perfetta.

Dal piccolo al grande schermo

Bob's Burger - Il film: un frame del film

Come fu per I Simpson o più recentemente per Downton Abbey, è sempre difficile per gli autori portare sul grande schermo una serie (animata o live action che sia), perché bisogna trovare la giusta storia che faccia fare il salto necessario alla narrazione. Il creatore Loren Bouchard possiamo dire che ci è riuscito, mettendo al centro la città fittizia di mare dove si svolgono le vicende dello show insieme ai vari personaggi, anche secondari, incontrati durante le stagioni della serie originale. Una conduttura dell'acqua si rompe creando un'enorme voragine proprio di fronte al ristorante Bob's Burgers, bloccando l'ingresso per un tempo indefinito e rovinando i piani dei Belcher per l'estate e soprattutto per le proprie finanze. Bob e Linda faticano per tenere a galla l'attività, cercando di prendere tempo con la banca e con l'affittuario, il Sig. Fischoeder. Parallelamente Bob's Burgers - Il film segue i ragazzi - Tina, Gene e Louise - mentre cercano di risolvere un mistero che potrebbe a suo modo salvare l'attività di famiglia. Le storyline si intersecheranno fra loro, portando alla luce segreti sopiti della cittadina e delle famiglie che ne fanno parte.

Risate e personaggi

Bob's Burger - Il film: una scena

Nella pellicola animata tornano le costanti che hanno reso la serie, pluripremiata agli Emmy e agli Annie Award, un piccolo grande cult tra gli appassionati: ironia pungente e caustica, personaggi decisamente sopra le righe ma pur sempre con uno spirito familiare, e quell'anima thriller-gialla che ha caratterizzato alcuni episodi cult - torna, tra gli altri, infatti, il sergente Bosco. Tornano anche la paura costante di Bob e il suo parlare coi suoi manicaretti, la determinazione eccessiva di Linda, l'autoironia di Gene, la caparbietà di Louise e la libido sempre accesa di Tina. Il film inoltre si prende anche qualche soddisfazione, come rivelare ad esempio la vera storia dietro le orecchie rosa da coniglio indossate costantemente da Louise. O ancora dare forse finalmente una chance a Tina e Jimmy Pesto Jr. Torna infatti il ristorante concorrente ai Belcher di fronte la strada - ovviamente non colpito dalla voragine - tornano i gemelli, l'inseparabile amico di Jimmy, Rudy, il fratello del Sig. Fischoeder, Felix, l'ispettore sanitario Hugo e il suo assistente Ron, insieme ad alcune singolari new entry dal luna park. Torna ovviamente l'immancabile amico-cliente fisso Teddy, che cercherà di aiutare i Belcher nelle loro imprese finendo per fare più danni che altro, come da copione comico. Tornano gli hamburger del giorno e altri easter egg dalla serie originale, e addirittura i momenti musical, che si fanno "grandi" per l'occasione.

Affrontare le paure

Bob's Burger - Il film: un momento del film

Il film ha però una tematica costante e ricorrente per tutti i personaggi: affrontare le proprie paure, che siano piccole o grandi, dalle altalene nel cortile della scuola all'affitto e al mutuo da pagare, fino al dichiarare i propri sentimenti. Ma anche il superare qualsiasi ostacolo per salvare l'attività di famiglia - che è un concetto interessante alla base stessa dello show, dove di solito lavoro e casa non sono lo stesso luogo. La co-regia di Bernard Derriman dona ulteriore dinamicità al racconto, complici alcune scene action e inseguimenti che omaggiano classici di genere e sono pensati per valorizzare ulteriormente la pellicola su grande schermo. Un racconto che nella parte finale perde un po' di ritmo e smalto, ma che nel complesso risulta un piacevole prodotto di intrattenimento intelligente e divertente, che non dimentica il tema della famiglia ma lo adatta e lo riscrive all'oggi.