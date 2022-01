Bob Saget: morto a 65 anni l'attore di Gli amici di papà e E alla fine arriva mamma

Bob Saget, attore comico noto per il ruolo del patriarca Danny Tanner nella sitcom Gli amici di papà nonché narratore di E alla fine arriva mamma, è morto domenica 9 gennaio 2022 all'età di 65 anni. La conferma alla CNN dalla famiglia.

Una foto di Bob Saget

"Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi", ha affermato la famiglia Saget in una dichiarazione. "Era tutto per noi e vogliamo che sappiate quanto amava i suoi fan, quanto adorava esibirsi dal vivo e riunire persone di ogni ceto sociale con le risate. Anche se chiediamo privacy in questo momento, vi invitiamo a unirvi a noi nel ricordare l'amore e le risate che Bob ha donato al mondo".

Bob Saget è stato trovato morto in una stanza d'albergo domenica al Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, secondo una dichiarazione dell'ufficio dello sceriffo della contea di Orange.

"L'uomo è stato identificato come Robert Saget ed è stato dichiarato deceduto sulla scena. Gli investigatori non hanno trovato segni di violenza o uso di droghe", si legge nella dichiarazione dello sceriffo. La causa della morte sarà determinata dal medico legale.

Bob Saget era in Florida per portare avanti il suo tour comico. Secondo le date del tour diffuse sul suo account Twitter, si è esibito sabato sera a Ponte Vedra Beach, in Florida. Dopo lo show ha twittato:

"Mi è piaciuto molto lo spettacolo di stasera @PV_ConcertHall a Jacksonville. Pubblico fantastico. Grazie ancora a @RealTimWilkins per l'introduzione. Non avevo idea di aver fatto un set di 2 ore stasera. Sono felicemente dipendente di nuovo da questa cosa."

Saget, noto per il suo humor caustico in scena, è diventato famoso sul piccolo schermo con programmi per famiglie. Ha recitato nel ruolo del padre vedovo di tre ragazze nella serie ABC Gli amici di papà e più di recente nel revival, Le amiche di mamma.

"Sono distrutto. Sono stravolto", ha scritto su Twitter il collega nei due show John Stamos. "Sono in completo e totale shock. Non avrò mai un altro amico come lui. Ti voglio bene così tanto Bobby."

Bob Saget ha anche interpretato il narratore di un'altra sitcom di culto, E alla fine arriva mamma della CBS, in qualità di narratore e voce del futuro Ted Mosby. Lo show è andato in onda fino al 2014. Nel 2020 aveva lanciato un podcast intitolato "Bob Saget's Here For You", serie di interviste in cui ha accolto ospiti come Tiffany Haddish, Jason Sudeikis, Whoopi Goldberg e Norman Lear.