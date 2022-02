Bob Saget: la vedova e le figlie denunciano la polizia per bloccare la pubblicazione dei dettagli sulla morte

La famiglia di Bob Saget ha intentato una causa contro lo sceriffo della contea di Orange John Mina e l'ufficio del medico legale del Distretto Nove poco più di un mese dopo la morte del comico per bloccare la diffusione di dettagli sul decesso dell'attore.

Una foto di Bob Saget

Nei documenti del tribunale ottenuti da PEOPLE, la moglie di Bob Saget, Kelly Rizzo, insieme alle sue tre figlie, Aubrey, Lara e Jennifer, hanno citato in giudizio i funzionari per fermare qualsiasi ulteriore rilascio di documenti relativi alla morte della star di Full House.

Nella causa intentata martedì, la famiglia Saget cerca di fermare il rilascio di ulteriori dettagli sulla sua morte in un hotel della Florida e di mantenere riservate le indagini in quanto "causerebbero danni irreparabili sotto forma di estremo dolore mentale, angoscia e sofferenza emotiva."

Oltre a richiedere un'ingiunzione per interrompere la pubblicazione di rapporti, registrazioni audio e video, nonché fotografie, la vedova della defunta star e le sue figlie vogliono che le informazioni e i materiali raccolti sulla morte di Saget siano esenti dalle richieste di documenti pubblici.

La sua famiglia afferma nella causa che "nessun legittimo interesse pubblico sarebbe espletato dalla diffusione dei documenti al pubblico".

Lo sceriffo della contea di Orange John Mina e l'ufficio del medico legale del Distretto Nove non hanno immediatamente commentato la causa mossa contro di loro.

In una dichiarazione rilasciata a PEOPLE la scorsa settimana, la famiglia Saget ha confermato che l'ex conduttore di America's Funniest Home Videos è morto per un trauma cranico. È stato trovato morto nella sua camera d'albergo Ritz-Carlton a Orlando il 9 gennaio mentre si trovava in Florida per portare avanti il suo tour teatrale.