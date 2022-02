Bob Saget: svelata la causa di morte dell'attore

Svelata la causa di morte dell'attore Bob Saget, trovato morto in un hotel in Florida il 9 gennaio scorso dove si trovava per il suo tour teatrale.

Svelata la causa di morte di Bob Saget. La famiglia del popolare comico, rivenuto privo di vita in una stanza d'hotel in Florida domenica 9 gennaio 2022, ha fatto sapere che l'attore sarebbe morto per "trauma cranico".

Una foto di Bob Saget

Una dichiarazione ufficiale della famiglia di Saget rilasciata mercoledì ha condiviso le conclusioni dell'ufficio del medico legale che indaga sulla morte dell'attore.

"Ora che abbiamo le conclusioni finali dall'indagine delle autorità, abbiamo ritenuto opportuno che i fan ascoltassero quelle conclusioni direttamente da noi", ha affermato il portavoce di Saget, Michael O'Brien. "Le autorità hanno stabilito che Bob sarebbe deceduto in seguito a un cranico. Hanno concluso che avrebbe accidentalmente sbattuto la nuca contro qualcosa, non vi ha prestato attenzione e si è addormentato. Nessuna droga o alcool sarebbero coinvolti nell'incidente".

Bob Saget, 65 anni, è stato trovato privo di vita nel letto della sua stanza al Ritz-Carlton Orlando il 9 gennaio senza alcun segno apparente di trauma, secondo l'ufficio dello sceriffo. Un agente di sicurezza dell'hotel era entrato nella stanza dopo che Saget non aveva fatto il check-out e ha chiamato i soccorsi quando l'ha trovato inerme.

Un rapporto dell'ufficio dello sceriffo affermava che il braccio sinistro di Saget era stato trovato sul petto, facendo ipotizzare che fosse morto per un attacco di cuore.

Il 10 gennaio, il medico legale capo della contea di Orange incaricato di indagare sulla morte ha affermato che l'autopsia non aveva evidenziato alcuna prova di uso di droghe o alcool.

Il chirurgo traumatologico Kari Jerge ha dichiarato a USA TODAY che un colpo alla testa può spingere il cervello "contro il cranio", provocando una commozione cerebrale. Jerge afferma che la commozione cerebrale può portare a due scenari potenzialmente fatali: sanguinamento e lividi del cervello o asfissia durante l'incoscienza.

Bob Saget si trovava in Florida per portare avanti il suo tour comico. Secondo le date del tour diffuse sul suo account Twitter, si era esibito la sera prima a Ponte Vedra Beach, in Florida. Dopo lo show aveva twittato:

"Mi è piaciuto molto lo spettacolo di stasera @PV_ConcertHall a Jacksonville. Pubblico fantastico. Grazie ancora a @RealTimWilkins per l'introduzione. Non avevo idea di aver fatto un set di 2 ore stasera. Sono felicemente dipendente di nuovo da questa cosa."