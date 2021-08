Bob Odenkirk scherza sulle sue condizioni di salute e la sua "meravigliosa" settimana

Reduce da una crisi cardiaca, Bob Odenkirk ha scherzato attraverso il suo profilo Twitter sulle sue condizioni di salute e la sua settimana in stile 'La vita è meravigliosa'.

Nonostante sia reduce da un attacco cardiaco, Bob Odenkirk non ha perso la voglia di scherzare sulle sue condizioni di salute e la sua autoironia. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter, infatti, il protagonista di Better Call Saul ha paragonato la sua ultima settimana a La vita è meravigliosa di Frank Capra, dichiarando comunque la necessità di contenere le aspettative.

Bob Odenkirk ha postato sul suo profilo Twitter una frase in cui ironizza sul suo ricovero e sulla settimana appena trascorsa: "Sta andando tutto bene. Ho trascorso una settimana in stile La vita è meravigliosa con tantissime persone che hanno insistito sul fatto che un mondo con la mia presenza sia un luogo migliore. Wow! Grazie mille, vi voglio davvero bene. Però, proviamo a contenere le aspettative!".

James Stewart e Donna Reed in una celebre scena de La vita è meravigliosa

Impegnato con le riprese della sesta stagione di Better Call Saul, il 27 luglio Bob Odenkirk è stato trasportato d'urgenza in ospedale a causa di un improvviso malore. La notizia del collasso dell'interprete sul set era stata lanciata da TMZ ed è stata confermata da Variety. Immediate le attestazioni di stima e affetto da parte di colleghi quali David Cross e Bryan Cranston.

Esattamente un giorno dopo il ricovero, però, la sua famiglia ha confermato un periodo di riposo per Bob Odenkirk e ha rassicurato i fan relativamente al suo stato di salute.