Bob Odenkirk e Giancarlo Esposito, dopo Better Call Saul, di nuovo su AMC con Straight Man e Parish, il teaser

Bob Odenkirk e Giancarlo Esposito, dopo la fine di Better Call Saul, continueranno la loro collaborazione con AMC e un teaser ricorda ai fan l'appuntamento, fissato per il 2023.

I due attori saranno infatti protagonisti, rispettivamente, delle serie Straight Man e Parish, progetto di cui attualmente, tuttavia, non si hanno informazioni precise.

Straight Man racconterà invece la storia di William Henry Devereaux Jr, il ruolo affidato a Bob Odenkirk, che lavora nel dipartimento di letteratura di un'università in crisi economica situata in Pennsylvania. L'uomo sarà inoltre alle prese con una crisi di mezza età e nel corso di una sola settimana Devereaux si ritroverà alle prese con un collega pieno d'ira, immaginerà che su moglie stia avendo una relazione con il suo capo, si chiederà se sta venendo sedotto da una docente e minaccerà di uccidere un'oca in diretta tv, oltre a dover affrontare il padre e problemi fisici.

Aaron Zelman e Paul Liberstein saranno sceneggiatori, co-showrunner e produttori della serie che dovrebbe debuttare sugli schermi nel 2023.

Peter Farrelly è coinvolto come regista e produttore in collaborazione con Odenkirk, Russo, Naomi Odenkirk e Marc Provissiero.