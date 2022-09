Bob Odenkirk scriverà e interpreterà la commedia The Making Of Jesus Diabetes

Il candidato agli Emmy Bob Odenkirk, noto per il ruolo di Saul Goodman in Breaking Bad e Better Call Saul, si prepara a un nuovo ruolo: sarà co-autore e co-protagonista della commedia The Making of Jesus Diabetes.

Better Call Saul 6: un'immagine di Bob Odenkirk

Per l'occasione l'attore si riunirà con Michael Naughton e Andrew Friedman, entrambi presenti in Better Call Saul. Il film, diretto da Heath Cullens (It's Always Sunny in Philadelphia), racconta la storia di due fratelli di mezza età, solitari e senza esperienza cinematografica, che tentano di realizzare un film sul diabete, ai tempi di Gesù, per onorare la loro madre recentemente scomparsa. Nel frattempo, il folle viaggio dei due fratelli viene filmato dal loro vicino di casa.

Il progetto è nato dai personaggi che Naughton e Friedman hanno creato al Groundlings Theater. I due riprenderanno i ruoli principali di Gerry e Seymour Whitaker, mentre Bob Odenkirk avrà un ruolo di supporto nei panni di Leo, un uomo sfuggente con un passato oscuro. Le riprese dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2023.

"È un'opportunità incredibile per noi lavorare con questi registi e questo cast di talento", ha dichiarato Wander. "Siamo entusiasti di portare il loro film intelligente e divertente al pubblico di tutto il mondo".