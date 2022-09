Bob Odenkirk a Venezia 2022: "Voglio apparire in più ruoli d'azione"

Bob Odenkirk, star di Better Call Saul, in seguito alla sua parte in Io sono nessuno desidera apparire in più progetti d'azione.

Durante una masterclass tenutasi al Festival del Cinema di Venezia 2022, la star di Better Call Saul e Nobody Bob Odenkirk ha detto al pubblico di voler interpretare più film d'azione.

Breaking Bad: Bob Odenkirk in una scena della stagione 3

L'attore ha infatti affermato: "Sono stato davvero sorpreso da Io sono nessuno. Sono entrato nel progetto inizialmente perché avevo la sensazione che il personaggio che stavo sviluppando in Better Call Saul era il tipo di personaggio che vedi in un film d'azione. Lui ha desideri onesti ed è disposto a sacrificarsi... Mi alleno ancora diverse volte a settimana e se va come voglio mi vedrete fare più azione. Trovo le sequenze d'azione davvero divertenti e vicine a sketch comici... amo i primi film di Jackie Chan che avevano comicità all'interno. Mi piacerebbe occuparmi di quello in futuro".

Bob Odenkirk durante la sessione ha rivelato altre sue ambizioni. La star, che ha diretto quattro film, ha detto infatti al pubblico di aver pensato che fare il regista fosse "il miglior lavoro che ci sia". Quando gli è stato chiesto se avesse un film italiano preferito, ha citato Roma Città Aperta, il classico di Roberto Rossellini.

Quando gli è stato domandato se avesse provato sollievo a lasciar andare il suo personaggio di Better Call Saul, che è ora giunta alla conclusione, l'attore ha risposto di provare sentimenti contrastanti, aggiungendo: "Sarà il ruolo per il quale sarò conosciuto per tutta la vita. E ne sono fiero".