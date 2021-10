BMF, una clip esclusiva della serie prodotta da 50 Cent disponibile su Starzplay

BMF, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è la nuova serie prodotta da 50 Cent e già rinnovata da Starzplay per una seconda stagione. BMF racconta la vera storia della famiglia Flenory e i nuovi episodi sono disponibili ogni domenica.

La clip che potete vedere sopra è ambientata in un ospedale, Terry è stato ferito e il fratello chiede al resto della gang di proteggere la sua famiglia. Subito dopo arrivano i genitori dei fratelli Flenory. La madre si scaglia contro Demetrius "è per colpa tua, se Terry muore è colpa tua, te lo avevo detto di stare lontano da lui", gli urla contro.

BMF si ispira alla storia vera di due fratelli che emersero dalle strade fatiscenti del sud-ovest di Detroit alla fine degli anni '80 e diedero vita a una delle famiglie criminali più influenti del Paese. La leadership carismatica di Demetrius "Big Meech" Flenory, l'acume per gli affari di Terry "Southwest T" Flenory e la visione di una partnership portata oltre il traffico di droga fin dentro al mondo dell'hip hop, avrebbero reso i due fratelli iconici a livello globale. La loro fede incrollabile nella lealtà familiare sarebbe stata la pietra miliare della loro collaborazione e il punto cruciale di una loro eventuale rottura. È una storia sull'amore, la famiglia e il capitalismo durante la ricerca del sogno americano.

BMF (acronimo per Black Mafia Family), è prodotta da Curtis "50 Cent" Jackson insieme allo showrunner, produttore esecutivo, scrittore Randy Huggins. STARZPLAY, il servizio di streaming premium internazionale di STARZ, ha già rinnovato la serie per una seconda stagione, i nuovi episodi di BMF sono disponibili ogni domenica

Nel cast Demetrius "Lil Meech" Flenory Jr., figlio di Demetrius "Big Meech" Flenory; Da' Vinchi (The Way Back, Grown- ish); Russell Hornsby (Fences, The Hate U Give); Michole Briana White (Dead to Me, Lei mi odia); Ajiona Alexus (Empire, Tredici); Eric Kofi-Abrefa (Blue Story, Fury); Myles Truitt (Black Lightning, The New Edition Story); Steve Harris (The Practice - Professione avvocati, Amori e sparatorie); con la rapper nativa di Detroit Arkeisha "Kash Doll" Knight, Wood Harris (Empire, Creed), Snoop Dogg (Dolemite Is My Name, Soul Plane, Training Day) in ruoli ricorrenti. La La Anthony (The Chi, Think Like a Man) e Serayah (Empire, Favorite Son) sono le guest star ricorrenti.