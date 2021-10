Blumhouse: The Manor e Madres su Prime Video in streaming da oggi

Il progetto antologico Welcome to the Blumhouse, formato da quattro nuovi film horror, termina oggi con Madres e The Manor, disponibili su Prime Video da oggi 8 ottobre 2021!

Per Madres, come per i già usciti Black as Night e Bingo Hell, il punto di partenza sono le minoranze - la popolazione statunitense di colore e gli immigrati latinos - ed il problema del razzismo negli Usa fa da spunto per la narrazione. Nel caso del film diretto da Ryan Zaragoza si parte da una drammatica vicenda reale, ossia quella delle sterilizzazioni forzate delle donne immigrate, negli anni Settanta (tema che purtroppo ha una forte rilevanza anche nell'attualità) per raccontare la terribile discriminazione che questi gruppi da sempre devono subire.

Madres: Tenoch Huerta in una sequenza

In The Manor, il film con Barbara Hershey diretto da Axelle Carolyn si distacca in maniera piuttosto evidente dagli altri tre del secondo ciclo di Welcome to The Blumhouse, usciti tutti su Prime Video. Black as Night, Bingo Hell e Madres erano tutti mossi dalla necessità di raccontare il disagio delle minoranze, di denunciare le discriminazioni, utilizzando la cornice dell'horror (e nel caso dei primi due che abbiamo citato anche della commedia) per dare spazio a tematiche di grande importanza sociale. The Manor, invece, è più un horror nel senso più classico del termine, l'azione si svolge quasi interamente in un'antica dimora popolata di oscure presenze e la protagonista dovrà lottare per far credere a chi la circonda che delle entità sovrannaturali la stanno perseguitando.