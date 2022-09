Blueback: Mia Wasikowska ed Eric Bana si immergono nelle profondità dell'Oceano nel trailer ecologista

Mia Wasikowska, Radha Mitchell ed Eric Bana al centro del trailer del film ecologista Blueback, adattamento del romanzo di Tim Winton del 1997, che sarà presentato in anteprima a Toronto nei prossimi giorni.

Mentre impara ad immergersi, la giovane Abby fa amicizia con un magnifico Achoerodus viridis selvaggio, specie di pesci australiana, iniziando il suo viaggio lungo tutta la vita per salvare le barriere coralline del mondo. Quando la barriera corallina della sua città costiera inizia ad attirare operatori di pesca commerciale, non passa molto tempo prima che si renda conto che il pesce suo amico è in pericolo. Prendendo ispirazione dalla madre attivista, affronta bracconieri e imprenditori per salvare l'amico e il suo habitat.

Diretto da Robert Connolly, Blueback vede Mia Wasikowska nei panni di Abby, Radha Mitchell in quelli di Dora ed Eric Bana nel ruolo di Macka. Ariel Donoghue e Ilsa Fogg fanno il loro debutto ni panni delle versioni giovani di Abby.

Blueback sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival venerdì 16 settembre come presentazione speciale.