Blue Sky Studios: Disney chiude lo studio che ha portato al successo L'era glaciale

Disney ha annunciato la chiusura di Blue Sky Studios, in passato di proprietà di 20th Century Fox, che aveva realizzato film animati di successo come L'era glaciale.

La casa di produzione ha realizzato 13 lungometraggi e la scelta presa è stata in parte influenzata dalle conseguenze economiche della pandemia.

Ad aprile termineranno ufficialmente le attività di Blue Sky Studios e i vertici di The Walt Disney Studios hanno svelato che si cercherà di trovare un altro posto di lavoro per i 450 dipendenti che rischiano di rimanere disoccupati.

Un portavoce di Disney ha dichiarato: "Considerando l'attuale realtà economica, dopo molte riflessioni e valutazioni, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere le attività di Blue Sky Studios".

I titoli realizzati in passato resteranno di proprietà della Disney ed è già in fase di sviluppo una serie animata tratta dai film del franchise L'era glaciale, che con cinque film ha incassato ben 3.2 miliardi di dollari, destinata a Disney+.

Il film Nimona, diretto da Patrick Osborne, non verrà completato e la data di uscita prevista per il 14 gennaio 2022 è stata annullata, essendoci ancora 10 mesi di lavoro previsti prima di concludere il lavoro sul progetto.

Blue Sky Studios era stata fondata nel febbraio 1987 da Chris Wedge, Michael Ferraro, Carl Ludwig, Alison Brown, David Brown, ed Eugene Troubetzko. Tra i lungometraggi realizzati dallo studio ci sono Rio, Ferdinand, Ortone e il mondo dei Chi, Robots, The Peanuts Movie e il recente Spie sotto copertura.