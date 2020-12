Blue Jasmine: la Hermes di Cate Blanchett costa più dell'intero budget per i costumi

Nel film Blue Jasmine la protagonista Cate Blanchett indossa una borsa di Hermes che, a quanto pare, avrebbe avuto un valore molto più alto dell'intero budget per i costumi che era di soli 35.000. La borsa infatti è stata presa in prestito dalla costumista Suzy Benzinger, come la maggior parte degli abiti firmati utilizzati per il film.

In Blue Jasmine seguiamo le vicende della protagonista, con un matrimonio fallito alle spalle e una crisi psicologica dovuta alla fine della relazione. Jasmine, interpretata da Cate Blanchett, decide di lasciare New York, e una vita agiata, di cui la borsa di Hermes è una testimonianza.. Fa le valigie e si trasferisce a San Francisco da sua sorella Ginger, intenzionata a ricominciare e rifarsi una vita.

Con questa pellicola, Woody Allen ha voluto rendere omaggio a Un tram che si chiama desiderio, piéce teatrale di Tennesse Williams del 1947. Jasmine ricorda infatti Blanche Dubois, che mentiva a se stessa per sopportare la trivialità di La Nouvelle-Orléans e naufragava nella follia. Grazie a questo ruolo, Cate Blanchett è riuscita ad aggiudicarsi il Premio Oscar per la Miglior attrice protagonista.

Non tutti sanno che Woody Allen avrebbe voluto Bradley Cooper per uno dei ruoli principali ma la star rifiutò perché il set sarebbe andato in conflitto con altri suoi lavori all'attivo in quel periodo.

Cate Blanchett e Sally Hawkins sono state le uniche del cast a ricevere la sceneggiatura completa durante le riprese. Infatti, Woody Allen è solito rivelare poco della trama dei suoi film durante le riprese, ma le due attrici quella volta sono state privilegiate.