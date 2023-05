Blu e Flippy - Amici per le pinne, guarda una clip in esclusiva tratta dal film animato

Blu e Flippy - Amici per le pinne arriverà al cinema dall'8 giugno e ora potete vedere in anteprima una clip tratta dal film animato.

Dall'8 giugno, grazie ad Adler Entertainment, arriverà nelle sale italiane il film animato Blu e Flippy - Amici per le pinne, scritto e diretto da Mohammad Kheirandish, di cui potete vedere una clip in anteprima.

Nel video si assiste a un confronto pieno di emozioni causato da una scoperta che stravolge la vita dei protagonisti della storia, portando anche al litigio al centro della scena.

La trama di Blu e Flippy - Amici per le pinne

Nel film Blu e Flippy - Amici per le pinne del regista Mohammad Kheirandish, si racconta cosa accade quando un aereo precipita in mare e i delfini salvano un bambino e lo crescono come una famiglia. Il ragazzo vive una vita spensierata sotto le onde, fino a quando un mostro malvagio prende il potere sul mondo sottomarino. Il ragazzo viene esiliato sulla terraferma, dove un capitano dal cuore gentile lo accoglie. Con l'aiuto del capitano, il ragazzo intraprende un viaggio per risolvere il mistero della sua vera identità.

I produttori del lungometraggio

Studio di animazione internazionale, che ha sede in Iran ed è noto come SAENO in Germania. Sky Frame Studio ha due studi grandi e creativi, attraverso i quali riesce a coniugare quantità e qualità dei contenuti d'animazione, dimostrando di essere particolarmente prolifica. Le ultime fatiche sono le due serie The Thundar e C'era una volta nella giungla e il lungometraggio The Dolphin Boy, distribuito in Italia col titolo Blu e Flippy - Amici per le pinne, e altri cortometraggi animati. Gli artisti della scuderia Sky Frame hanno oltre 17 anni di esperienza nel settore dell'animazione.