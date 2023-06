Blu e Flippy - Amici per le pinne, la recensione: una storia di rispetto e fratellanza in mezzo al mare

La nostra recensione di Blu e Flippy - Amici per le pinne, film d'animazione per bambini in sala dall'8 giugno 2023, che vi racconterà una storia fatta di fratellanza e rispetto.

Arriva l'8 giugno 2023 in sala una storia di fratellanza e amicizia: Blu e Flippy - Amici per le pinne, distribuito in Italia in esclusiva da Adler Entertainment, è il nuovo film animato di Sky Frame Studio, studio d'animazione con sede in Iran, che negli ultimi anni si è dimostrato molto prolifico producendo ben due serie ed ora questo lungometraggio diretto da Mohammad Kheirandish, che si rivolge specialmente ai bambini con una storia tenera e ricca di tematiche.

Blu e Flippy - Amici per le pinne: una foto del film

Quella che vediamo è, infatti, quasi una rivisitazione de Il libro della giungla, ma con un setting estremamente diverso: il mare e le sue profondità e meraviglie, un ecosistema tanto fragile quanto misterioso che è casa per tantissime creature diversissime tra loro e che in vari modi si sono adattate a vivere in questo mondo acquatico brulicante di vita. Nella nostra recensione di Blu e Flippy vi racconteremo quindi dell'avventurosa storia di un delfino e del suo fratello umano, due anime affini che riescono a superare ogni diversità grazie all'affetto e alla comprensione reciproca.

Avventure in fondo al mare nella trama

Blu e Flippy - Amici per le pinne: un momento del film

Flippy è un giovane delfino curioso e vivace che vive insieme a sua madre in un mare vivo e colorato, combinando di tanto in tanto qualche guaio e mettendosi a volte in pericolo. Un giorno, dopo che un aereo precipita in mare, salva un bambino, un piccolo cucciolo umano che da quel momento in poi verrà adottato da sua madre e diverrà quindi il suo fratellino. I due vivranno giornate spensierate scorrazzando tra il mondo sottomarino e la superficie, fino a quando un malvagio polpo non prende il potere esiliando il giovane umano sulla terraferma. Il ragazzo incontrerà un capitano che lo accoglierà nella sua famiglia a patto che lui mostri le sue capacità come nuotatore, ma le vicende andranno a complicarsi ulteriormente e i due fratelli si troveranno davanti a un mistero da risolvere coronato da mille pericoli.

Un mare di tematiche

Blu e Flippy - Amici per le pinne: una sequenza del film animato

Il film di Mohammad Kheirandish, non solo regista ma anche sceneggiatore del lungometraggio, ci porta in un mare sconfinato e vivo che viene usato come palcoscenico per una serie anche piuttosto complessa di vicende. Blu e Flippy - Amici per le pinne è inequivocabilmente un film per bambini e proprio per questo ci ha colpito l'intricata concatenazione di eventi che si dipanano lungo tutta la narrazione. Forse un po' troppi per essere compresi nella loro interezza dai bambini più piccoli, che possono magari avere un po' di difficoltà a seguire alcuni nodi di una trama che ha tanto da dire in quanto a tematiche e che quindi spinge a tratti sull'acceleratore, per cercare di trattarne il più possibile in po' meno di un'ora e mezza. Paura del diverso, autoritarismo, famiglia, fratellanza, amicizia, perdita, rispetto della natura, sono solo i messaggi principali che è possibile cogliere durante la visione, temi importanti che costituiscono cardini fondamentali per la storia ma che, per ovvi motivi di tempo e numero, non riescono ad essere trattati con una sufficiente attenzione, persi e confusi in una vicenda che sembra non avere tempo da perdere.

Un buon character design

Blu e Flippy - Amici per le pinne: una foto

A risultare particolarmente interessante allo sguardo dei più piccoli è però sicuramente il character design dei personaggi, molto semplice ed essenziale che, quindi, proprio per questo appare estremamente tenero ed efficace. Questo aspetto sopperisce anche ad una CGI piuttosto acerba, frutto forse di un non altissimo budget, che comunque passa in secondo piano rispetto all'espressività dei personaggi principali perfettamente in linea con altre produzioni che si rivolgono allo stesso target. Blu e Flippy - Amici per le pinne è quindi un film con tanto cuore che si perde un po' nell'intento di raccontare tante cose importanti, conquistando però con la tenerezza dei suoi personaggi, piccoli e coraggiosi, in un mare vasto, vario e colorato.