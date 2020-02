Blossom: le riprese del film di Wong Kar-wai posticipate a causa del coronavirus

Wong Kar-wai dovrebbe tornare alla regia con Blossoms, ma le riprese sono posticipate a causa del coronavirus che sta causando morti e preoccupazioni in tutto il mondo.

Le brutte notizie comprendono anche la sorte della serie Tong Wars, annunciata anni fa da Amazon, che è stata ufficialmente cancellata.

Gli aggiornamenti relativi ai prossimi progetti del regista sono stati condivisi dal quotidiano South China Morning Post. L'abbandono dello show, che era stato scritto anche da Paul Attanasio, è avvenuto senza troppo clamore. La produzione, semplicemente, non è mai iniziata nonostante fosse stato annunciato nel 2017 lo show che avrebbe dovuto raccontare la storia dell'immigrazione cinese negli Stati Uniti e il legame con la criminalità.

Blossoms si baserà invece sul romanzo scritto nel 2013 da Jin Yucheng e racconterà la vita di tre abitanti di Shangai alla fine della Rivoluzione culturale avvenuta in Cina negli anni Sessanta seguendoli in America, dove vivono negli anni '90. Wong Kar-Wai aveva dichiarato che il lungometraggio sarà un "sequel spirituale" di In the Mood for Love. L'inizio della produzione è stato però posticipato a causa del coronavirus che ha messo in pausa molte attività in Cina, tra cui anche quelle cinematografiche. Le riprese, secondo quando riporta il quotidiano asiatico, dovrebbero riprendere "non appena l'emergenza sanitaria in Cina sarà conclusa".