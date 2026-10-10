Blood Star, stasera su Rai 4: trama, cast e durata del thriller on the road

Una traversata nel New Mexico si trasforma in un incubo per Bobbi, inseguita da uno sceriffo violento e imprevedibile. Su Rai 4 un thriller ad alta tensione tra inseguimenti, paura e richiami a The Hitcher e Duel.

Blood Star è il film da non perdere stasera, sabato 10 ottobre, alle 21.20 su Rai 4, nell'ambito del ciclo Country Crime. Diretto da Lawrence Jacomelli, il thriller porta sullo schermo un'intensa avventura on the road ambientata tra le strade polverose del New Mexico, dove un viaggio apparentemente ordinario si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Al centro della storia c'è Bobbi, una giovane donna in viaggio verso il fidanzato, costretta a fare i conti con uno sceriffo tanto inquietante quanto pericoloso. Tra inseguimenti, minacce e tensione crescente, il film promette una serata all'insegna della suspense.

Blood Star, la trama: una sosta che si trasforma in un incubo

La protagonista Bobbi, interpretata da Britni Camacho, sta attraversando il New Mexico a bordo della sua Ford Mustang per raggiungere il fidanzato. Durante il tragitto, una sosta presso un'area di servizio cambia radicalmente il corso del suo viaggio: qui incontra lo sceriffo Bilstein, un uomo viscido e prepotente che, con un pretesto, comincia a minacciarla.

Quello che inizialmente potrebbe sembrare un semplice controllo si trasforma presto in una situazione sempre più pericolosa. Lo sceriffo rivela infatti una natura sadica e violenta, mostrando un atteggiamento intimidatorio e una spregiudicata facilità nell'uso delle armi. Per Bobbi inizia così una caccia senza tregua, in cui ogni chilometro percorso può fare la differenza tra la salvezza e la morte. Isolata in un ambiente ostile e braccata da un uomo che sembra agire al di sopra di ogni regola, la giovane dovrà trovare la forza e l'astuzia necessarie per sopravvivere.

Blood Star: John Schwab in una scena

Il cast di Blood Star: Britni Camacho è la protagonista

Il volto centrale del film è quello di Britni Camacho, chiamata a sostenere gran parte della tensione narrativa attraverso il personaggio di Bobbi. La sua interpretazione rappresenta uno degli elementi caratterizzanti del racconto: una donna che, da semplice viaggiatrice, si ritrova improvvisamente coinvolta in una lotta disperata contro un avversario spietato.

Accanto alla protagonista si sviluppa la figura dello sceriffo Bilstein, interpretato da John Schwab, antagonista che incarna il lato più oscuro e inquietante dell'autorità. Completano il cast attori come Sydney Brumfield, Travis Lincoln Cox, Felix Merback e Wyomi Reed, che interpretano le figure di passaggio in questo desolato spaccato di provincia americana.

Alla regia troviamo Lawrence Jacomelli, che sceglie un approccio essenziale e diretto, puntando sull'azione, sulla tensione psicologica e sull'ambientazione per accompagnare lo spettatore lungo un percorso sempre più claustrofobico, nonostante gli ampi spazi del paesaggio americano.

Quando va in onda Blood Star su Rai 4?

L'appuntamento con Blood Star è fissato per stasera sabato 10 ottobre alle 21.20 su Rai 4, all'interno del ciclo Country Crime e in streaming su Rai Play. Una proposta per chi ama i thriller ad alta tensione, le storie di inseguimenti e i racconti in cui un viaggio si trasforma in una lotta disperata per la sopravvivenza. Il film ha una durata di circa 97 minuti e si concluderà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 4 proseguirà con il film The Silencing - Senza voce.