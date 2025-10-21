Blondie: Debbie Harry indica la sua attrice ideale per il biopic diretto da Charlotte Wells

Charlotte Wells, regista famosa per il suo acclamato esordio Aftersun, è attualmente impegnata nella realizzazione di un documentario e un biopic incentrati sul gruppo Blondie.

La cantante della band, Debbie Harry, ha pubblicamente espresso la propria preferenza sulla scelta dell'attrice che vorrebbe venisse scritturata per interpretarla nel film.

Debbie Harry indica Florence Pugh per il biopic su Blondie

In una recente intervista rilasciata a The Sunday Times, Debbie Harry ha dichiarato: "Se fosse qualcuno come Florence Pugh, sarei al settimo cielo. Penso semplicemente che sia una grande attrice e che possa fare qualsiasi cosa" ha confessato l'icona rock.

Florence Pugh in una scena di Don't Worry Darling

Proprio Florence Pugh, in passato, aveva espresso il proprio desiderio di interpretare Debbie Harry al cinema, durante un'intervista a Entertainment Weekly. Ora potrebbe essere il momento giusto.

Il biopic su Debbie Harry

Florence Pugh oggi ha 29 anni, l'età perfetta per interpretare Debbie Harry, che a 30 anni ebbe il primo successo con il singolo X Offender. Anni fa era già stato annunciato un biopic sulla cantante, con Kirsten Dunst protagonista.

Nel frattempo, i Blondie si preparano a pubblicare un nuovo album, High Noon: "Non ho più la stessa resistenza di una volta" ha ammesso Harry "ma riesco a concentrare meglio la mia energia. Per il nuovo album, abbiamo davvero dato tutto". Inoltre, Debbie Harry non si stanca mai di cantare due dei più grandi successi dei Blondie: Heart of Glass e Capture: "Quando esegui una canzone tante volte, diventa meccanica. Ma con quelle due, per me non lo è mai".

Charlotte Wells ha conquistato critica e pubblico con il suo primo lungometraggio da regista, Aftersun, con protagonista Paul Mescal nei panni di un giovane padre in vacanza con sua figlia Sophie (Frankie Coiro) in Turchia: il racconto è quello di Sophie ormai adulta che ricorda quella villeggiatura vissuta con papà.