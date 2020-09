Ana De Armas racconta com'è trasformarsi in Marilyn Monroe in Blonde

Ana De Armas sarà Marilyn Monroe nel nuovo biopic Netflix, intitolato Blonde, e l'attrice cubana ha raccontato in una recente intervista di com'è stato trasformarsi nella tormentata diva di Hollywood, rivelando le sensazioni provate quando si è vista per la prima volta nei suoi panni.

Blonde: Ana de Armas sul set del film

L'attrice ha subito una notevole trasformazione per diventare Marilyn Monroe e, nelle prime immagini trapelate dal set di Blonde, la somiglianza è impressionante. Ana de Armas, in un'intervista con Allure, ha parlato proprio di questo e di come si è sentita quando per la prima volta si è guardata allo specchio e ha visto la famosa star: "Ho pianto. È stata una grande cosa per me. È stato un ruolo molto importante, una grande sfida, qualcosa che stavo preparando da molto tempo - e finalmente sedermi sulla sedia e mettermi la parrucca e il trucco... è stato davvero speciale. Mi sono completamente trasformata. Una delle cose più belle del mio lavoro, credo, è vederti trasformata in un'altra persona."

Blade Runner 2049: Ana de Armas in una scena del film

Un lavoro sicuramente difficile e molto intenso per Ana de Armas, che è entrata a far parte del progetto nel marzo 2019, nonostante Blonde sia in lavorazione da più di 10 anni e originariamente la protagonista avrebbe dovuto essere Naomi Watts. Ora il film non solo la produzione è completata, ma ha già una distribuzione organizzata grazie a Netflix.

Basato sul romanzo di di Joyce Carol Oates, Blonde è scritto che diretto da Andrew Dominik e ripercorrerà la vita romanzata di Marilyn Monroe, fragile icona di femminilità e diva del grande schermo che ha segnato un'epoca.