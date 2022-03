Blocco 181: il teaser trailer della serie Sky Original con Salmo

Blocco 181, la nuova serie Sky con Salmo, si mostra nel primo teaser trailer ufficiale che anticipa l'uscita dell'opera, prevista per il mese di maggio. La sceneggiatura è stata scritta da Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Andrea Nobile con Giuseppe Capotondi, Matteo Bonifazio, Paolo Vari e Stefano Voltaggio.

Sono trascorsi due anni da quando veniva annunciata per la prima volta la scrittura di Blocco 181, la serie Sky Original che coinvolge Salmo, il celebre rapper sardo, nel ruolo di produttore creativo e musicale della serie tv, nonché supervisore e interprete. All'epoca, Salmo aveva parlato così di questa nuova esperienza: "Ho sempre vissuto la musica come un tentativo per andare oltre i confini tra generi, agli stereotipi ma anche alla musica stessa che per me non è solo un mix di testi, note e flow ma nasce già con delle immagini dentro. Era da tempo che volevo sperimentare la mia creatività in un contesto differente e sono davvero orgoglioso ed impaziente di partire con questa produzione di Sky Studios, con cui condivido obiettivi innovativi e coraggiosi". Parlando poi, più nello specifico, di Blocco 181, aveva dichiarato: "Con questa serie voglio raccontare la periferia per come la vedo io, ovvero un mondo stratificato dove c'è caos, potere, vitalità, debolezze, conflitti e passione. Da tutto questo nasce l'energia che servirà a questa storia per andare oltre".

A far da sfondo agli otto episodi sarà il Blocco 181, ovvero il complesso edilizio della periferia milanese che presta il titolo all'intera opera. Nel corso delle puntate, gli spettatori faranno la conoscenza dei tre ragazzi al centro della storia, i quali provengono da realtà diverse, eppure sono legati da qualcosa di più forte: Bea (Laura Osma) è una ragazza latino-americana, divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare vita; Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero) sono due amici uniti come fratelli. Salmo è invece Snake, braccio destro (armato) di Lorenzo (Alessandro Tedeschi), amico d'infanzia e alleato di Rizzo, il boss del quartiere, interpretato da Alessio Praticò (Il Miracolo, Il Cacciatore, Il Traditore).