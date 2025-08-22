Blake Lively tornerà sul set come star e produttrice del film The Survival List

Blake Lively, ancora alle prese con le dispute legali con Justin Baldoni, ha trovato il suo prossimo film. Lionsgate, infatti, ha ottenuto i diritti di The Survival List, scritto da Tom Melia e collaborerà nuovamente con l'attrice.

Cosa racconterà The Survival List

Il progetto viene descritto come una commedia romantica a sfumature action con al centro Annie, una produttrice di reality televisivi che, nonostante sia contraria, deve occuparsi di un nuovo show condotto dal famoso esperto survivalista Chopper Lane. Quando, dopo un incidente in mare, si ritrovano bloccati su un'isola deserta, Annie scopre che Chopper è una frode e non sa nulla di sopravvivenza, obbligandola a capire come riuscire a mantenersi in vita. Costretti a lavorare insieme, i due iniziano a scoprire un'improbabile chimica.

Un piccolo favore: una scena con la bella Blake Lively

Ad affiancare Blake Lively nella produzione potrebbe esserci Marc Platt, recente nel team di Wicked e della versione live-action di Dragon Trainer.

Scott O'Brien si occuperà della supervisione del progetto per conto di Lionsgate.

I recenti impegni dell'attrice

Blake, negli ultimi mesi, si è ritrovata al centro di un'aspra battaglia legale contro Justin Baldoni dopo le riprese di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, dal cui set sono recentemente emerse delle chat. Nonostante i problemi personali e la grande attenzione mediatica, la star ha poi partecipato a tutte le tappe del tour promozionale per sostenere Un altro piccolo favore, il sequel che l'ha vista protagonista accanto ad Anna Kendrick ed è stato diretto da Paul Feig.

Melia ha recentemente firmato la sceneggiatura di Rye Lane che, dopo la premiere al Sundance Film Festival, ha ottenuto 16 nomination ai British Independent Film Awards. Tra i suoi lavori ci sono anche la serie Brassic e la comedy Bloods, targata Sky.