Blair Witch: il trailer del videogame svelato alla E3 è terrificante

La E3 di Los Angeles ha svelato il terrificante trailer di Blair Witch Project, videogame ispirato alla saga horror.

Secondo l'account YouTube Bloober, Blair Witch è un videogame in soggettiva basato sulla saga horror di Blair Witch project. La storia è ambientata nel 1996. Un ragazzino è scomparso nella foresta di Black Hills vicino Burkittsville, Maryland. Ellis, ex agente di polizia dal passato problematico, si unisce alle ricerche. Quella che si apre come un'indagine ordinaria ben presto si trasformerà in un incubo che spingerà il giocatore a confrontarsi con le proprie paure e con Blair Witch, forza misteriosa che infesta i boschi.

Il trailer lungo un paio di minuti mostra il protagonista che si immerge nei boschi alla ricerca del ragazzino scomparso accompagnato dal suo cane, ma ben presto rimane intrappolato nella lussureggiante foresta ed è costretto ad affrontare una serie di forze soprannaturali che si manifestano.

Questo è il primo videogame ispirato alla saga di Blair Witch Project dai tempi della trilogia del 2000. Il videogame uscirà il 30 agosto per X-Box e PC.