Blade Runner: The Final Cut, su Netflix in streaming da oggi!

Blade Runner: The Final Cut arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di settembre, per la gioia di tutti i fan di Ridley Scott e del suo film cult.

Il classico di fantascienza firmato nel 1982 Blade Runner è considerato da molti come il primo film post-moderno e le tante versioni che sono uscite nel corso del tempo hanno contribuito allo statuto leggendario che circonda questa pietra miliare del Cinema. La prima versione del film, quella cinematografica, presentava durante l'intero film una voce fuori campo consona all'atmosfera investigativa e un finale che all'epoca fu imposto contro il volere del regista. Dieci anni dopo, nel 1992, Scott presentò dunque la sua director's cut, ossia un nuovo montaggio della pellicola che include diversi cambiamenti tra cui un finale più cupo ed ambiguo che ancora oggi fa discutere pubblico e critica.

Su Netflix è invece già disponibile la Final Cut, un'ulteriore versione arrivata nelle sale italiane nel settembre 2007. Sullo schermo di tutti gli abbonati è possibile rivedere la Los Angeles del 2019 in cui Deckard, un poliziotto specializzato nella caccia di androidi, viene incaricato di trovare e uccidere 5 replicanti che sono fuggiti da una colonia spaziale e si sono rifugiati sulla Terra. All'epoca Blade Runner è stato nominato solo a due premi Oscar, non vincendone neanche uno: Miglior Scenografia e Migliori Effetti Speciali. Ai Golden Globes invece la pellicola ha ottenuto una nomination, quella ai Vangelis per la Migliore Colonna Sonora.

Blade Runner: The Final Cut è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.