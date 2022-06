Blade: le riprese del film Marvel con Mahershala Ali avranno inizio a luglio

Secondo quanto riferito, le riprese del nuovo film di Blade che segnerà il ritorno dell'attore Mahershala Ali nel Marvel Cinematic Universe, inizieranno a luglio in Georgia.

Blade, l'iconico cacciatore di vampiri della Marvel, tornerà presto sullo schermo: secondo gli ultimi aggiornamenti emersi online, le riprese del nuovo film a lui dedicato inizieranno a luglio. Wesley Snipes ha portato per la prima volta sullo schermo il personaggio con la trilogia di film risalente alla fine degli anni '90, che ha ottenuto recensioni contrastanti da parte della critica. Nonostante le reazioni tiepide della stampa, la trilogia di Blade è comunque diventata un cult per i fan della Marvel ed è stata un successo al botteghino.

Mahershala Ali, che in precedenza ha debuttato nel MCU come antagonista di Luke Cage nella prima stagione della serie TV, assumerà il ruolo di Blade nel film di prossima uscita, con il suo casting che è stato annunciato al San Diego Comic-Con del 2019. Poco dopo, i Marvel Studios hanno incaricato Stacy Amma Osei-Kuffour (Watchmen) di scrivere la sceneggiatura, rendendola la prima donna di colore a scrivere un film Marvel, ed hanno affidato la regia a Bassam Tariq. Insomma, sembra proprio che il progetto che riporterà Blade sullo schermo stia finalmente per decollare. Quasi tre anni dopo che il progetto è entrato in fase di sviluppo, un nuovo documento della Film & Television Industry Alliance indica che le riprese del film inizieranno a luglio. Nello specifico, il film inizierà la produzione il 4 luglio, con Atlanta, Georgia, New Orleans e Los Angeles indicate come location per le riprese.

Ricordiamo che il Blade di Mahershala Ali ha recentemente fatto il suo debutto nel MCU con la scena post-credits di Eternals. Da allora si sono susseguite teorie riguardanti quella che sarebbe stata la successiva apparizione di Blade nel MCU, con molti che credevano che sarebbe apparso nella serie Moon Knight, mentre altri teorizzavano che sarebbe stato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Sebbene Blade non sia apparso in nessuno dei titoli MCU rilasciati finora, l'attesa per il suo ritorno è rimasta molto alta, mentre la Fase Quattro dell'MCU continua il suo tuffo nel soprannaturale insieme al multiverso.