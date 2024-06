Blade: Mia Goth spiega perché il film Marvel viene rinviato di continuo

L'inizio delle riprese di Blade dei Marvel Studios è stato rinviato più volte negli ultimi tempi, l'ultimo dei quali ha visto come conseguenza l'abbandono del regista, lasciando il futuro del progetto piuttosto incerto.

Oltre a Mahershala Ali nel ruolo del protagonista, Blade vedrà la partecipazione di Mia Goth, che è stata annunciata nel cast oltre un anno fa e che si vocifera potrebbe interpretare la cattiva Lilith.

In una recente intervista con Deadline, L'attrice ha apparentemente confermato di essere ancora nel cast di Blade e ha precisato che la troupe che sta mettendo insieme il film ai Marvel Studios sta dando la priorità alla realizzazione di "un grande film".

Wesley Snipes in una scena di Blade: Trinity

Perché Blade viene rinviato continuamente?

"Ci tengono davvero", ha spiegato la Goth. "Ci tengono moltissimo. Vogliono realizzare un grande film, questa è la sensazione che ricevo da loro, ed è una bella sensazione". In pratica, i problemi sarebbero di natura narrativa, con i continui avvicendamenti dei vari sceneggiatori e registi coinvolti che non avrebbero ancora trovato la storia giusta per essere trasformata in quello che l'attrice chiama "un grande film".

Come detto, Mia Goth - che tra poco arriverà nelle sale con MaXXXine - dovrebbe interpretare la villain Lilith. Il personaggio è stato introdotto nei fumetti come la prima figlia di Dracula, nata prima della sua trasformazione nel leggendario mostro. Dopo che Dracula uccise la famiglia adottiva di Lilith, le vennero conferiti elevati poteri vampirici, oltre a un'immunità alla luce solare e ad altri totem vampirici, per vendicarsi del padre.

Il suo ospite più recente è una vedova di nome Angel O'Hara, ma in seguito le è stata concessa la capacità di operare in corpi separati. Lilith non è mai stata completamente cattiva, e a un certo punto si è persino unita agli Howling Commandos di Nick Fury. Più recentemente, ha combattuto contro Ghost Rider, Morbius, Doctor Strange e i Figli della Mezzanotte.