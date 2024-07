Blade sarà vietato ai minori, proprio come Deadpool & Wolverine

In una nuova intervista, Kevin Feige ha dichiarato che alcuni personaggi Marvel necessitano intrinsecamente di una classificazione R e che Blade è uno di questi.

Da quando Mahershala Ali è salito sul palco del Comic-Con 2019 dei Marvel Studios per rivelare al mondo che avrebbe interpretato Blade nel MCU, le buone notizie sono state molto poche.

Da allora, infatti, il progetto è stato sottoposto a diverse riscritture della sceneggiatura e ha visto diversi registi firmare e infine andarsene, insieme ad alcuni membri del cast del film. Tuttavia sembra che la situazione si stia schiarendo e abbiamo una classificazione ufficiale per il futuro reboot di Blade.

Blade, Albert Hughes dice no alla Marvel: "Non vedo perché un vero regista vorrebbe essere in quel sistema"

Blade continuerà ad essere vietato ai minori

In una nuova intervista con BlackTreeTV, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è sembrato fiducioso che Blade arriverà un giorno sul grande schermo, confermando che, come i film di Wesley Snipe che l'hanno preceduto, anche Blade del MCU sarà vietato ai minori.

Blade 2024

Rispondendo a una domanda sulla classificazione del film, Feige ha dichiarato: "Negli ultimi anni, abbiamo cercato di risolvere questo film. Penso che la cosa più importante per noi sia non avere fretta e assicurarci di fare il giusto film di 'Blade', perché ci sono stati alcuni grandi film di 'Blade' anni fa ed erano tutti vietati ai minori. Quindi penso che sia intrinseco, come Deadpool, al personaggio di Blade".

I cambiamenti del reboot nel corso del tempo

Bassam Tariq era il regista originario che avrebbe dovuto dirigere il film prima di abbandonarlo a causa di divergenze creative. Yann Demange è salito a bordo come suo sostituto prima di abbandonare il progetto a giugno a causa di divergenze creative e di programmazione.

Stacy Osei-Kuffour ha scritto la prima bozza della sceneggiatura del film nel 2019 e da allora ci sono state tre (note) riscritture, con Eric Pearson attualmente incaricato di realizzare una nuova versione.

Blade 2024

Oltre ad Ali, Mia Goth è l'unica attrice nota legata al progetto. In una delle prime versioni della sceneggiatura erano previsti anche Delroy Lindo e Aaron Pierre, ma è stato recentemente confermato che hanno lasciato il film. The Hollywood Reporter ha rivelato che una delle prime versioni del copione prevedeva che Blade si svolgesse negli anni '20, con Goth che avrebbe dovuto interpretare una potente vampira di nome Lilith, intenzionata a catturare la figlia di Blade. THR ha dichiarato che la versione attuale del film si svolge ai giorni nostri.

In un altro recente sviluppo, Ali ha anche firmato per apparire in un nuovo film di Jurassic World, al fianco di Scarlett Johansson. Questo ha portato molti a ipotizzare che difficilmente Blade rispetterà la sua attuale data di uscita.

Blade era stato originariamente previsto come film della Fase 5, ma a causa dei già citati problemi di sceneggiatura e dello sciopero WGA e SAG-AFTRA del 2023, il film è stato spostato al 7 novembre 2025, diventando così un'uscita della Fase 6.