Blade: John Boyega sarà il villain nel reboot Marvel?

Novità sul fronte Blade tutte da confermare: il reboot del cult potrebbe aver trovato il suo villain in John Boyega. La giovane stella della saga di Star Wars avrebbe già puntato su nuovo franchise a cui guardare dopo Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: Oscar Isaac e John Boyega durante una scena del film

Ad annunciare il reboot di Blade è stato il capo di Marvel Kevin Feige nel corso della passata edizione del San Diego Comic-Con anticipando anche il nuovo protagonista, il premio Oscar Mahershala Ali, che prenderà il posto di Wesley Snipes. Ad fianncare Ali ci potrebbe essere, secondo rumors riportati da We Got This Covered, John Boyega nel ruolo dei villain Deacon Frost.

Come i fan sapranno, Deacon Frost era il villain dell'originale Blade del 1998 e a interpretarlo era Stephen Dorff. Nel film era una sorta di vampiro playboy/rivoluzionario frustrato dalle tradizioni che permettono ai vampiri di vivere a fianco degli umani. per lui questi ultimi erano unicamente cibo e il suo intento era quello di accumulare poteri immensi per prendere il controllo della razza umana.

La versione vista al cinema era assai diversa da quella del fumetto dove Deacon frost è uno scienziato che diventa accidentalmente un vampiro e conquista l'abilità unica di creare eserciti di doppelgänger composti dalle vittime che ha morso. Frost è il diretto responsabile dell'origine di Blade, nutrendosi di sua madre quando lo ha partorito e facendolo diventare un Diurno. Vedremo quale delle due versioni comparirà nel reboot in preparazione.

A quanto sappiamo finora, per vedere il nuovo Blade dovremo attendere a lungo. Il film con Mahershala Ali farà parte della Fase 5 dell'MCU e approderà in sala non prima del 2023. Kevin Feige ha svelato che è stato il due volte premio Oscar a contattarlo con la richiesta di interpretare il cacciatore di vampiri in un reboot dell'adattamento dei fumetti. Alcuni mesi dopo il sogno di Mahershala Ali è diventato realtà, permettendo così alla Marvel di concretizzare un ritorno che avevano pensato fosse adatto al mondo degli show televisivi.