Blade: Delroy Lindo farà parte del cast del film Marvel

Blade ritornerà sul grande schermo e nel cast del progetto ci sarà anche l'attore Delroy Lindo, recentemente tra gli interpreti di The Harder They Fall.

Il progetto dei Marvel Studios dovrebbe entrare nella fase delle riprese nell'estate 2022.

Alla regia di Blade ci sarà Bassam Tariq, recentemente autore di Mogul Mowgli, mentre la sceneggiatura è firmata da Stacy Osei-Kuffour. A interpretare il ruolo del protagonista sarà l'attore premio Oscar Mahershala Ali.

Il personaggio è stato creato da Marv Wolfman e Gene Colan nel 1973 ed è un ibrido tra essere umano e vampiro, visto che la madre è stata morsa e uccisa da una creatura che si nutre di sangue durante il parto.

Dal 1998 al 2004 a interpretare Blade è stato Wesley Snipes.

Per ora non è stato svelato il ruolo che dovrebbe avere Delroy Lindo e i vertici della Marvel non hanno ancora diffuso alcun dettaglio del progetto annunciato durante il San Diego Comic-Con del 2019.