Blackout Love, su Prime Video in streaming da oggi

Blackout Love, il film di Francesca Marino con Anna Foglietta, sbarca da oggi su Amazon Prime Video in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Blackout Love, il film di Francesca Marino con Anna Foglietta, sbarca da oggi su Amazon Prime Video in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Valeria crede di aver compreso tutto della vita, e per questo non lascia nulla di intentato: nelle amicizie, nel lavoro, nell'amore. Non è certamente portata ai rapporti stabili, e cambia continuamente frequentazioni. Allena una squadra femminile di pallavolo e, non paga di spiegare loro dettami tattici e di gioco, consiglia le ragazze anche in amore, nonostante lei non si possa definire certo un esempio infallibile per quanto riguarda le avventure sentimentali.

Quando le certezze che accompagnano Valeria sembrano ormai inscalfibili e imperturbabili, ecco che accadrà l'imprevisto. Marco, suo più grande amore ma anche più significativa delusione, si ripresenterà da lei come se nulla fosse accaduto. Così, quel castello ben saldo si rivelerà come una gracile composizione di carte, e tutte le regole e le strategie che Valeria si è imposta da tempo crolleranno miseramente. Sarà forse l'occasione nella quale la protagonista comprenderà come, a volte, lasciarsi andare in amore significa fare la scelta più corretta.

Blackout Love è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2021 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.