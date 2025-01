Blackout 2 - Le verità nascoste, da stasera su Rai 1 la fiction con Alessandro Preziosi: trama, cast, puntate

A distanza di due anni dalla prima stagione, stasera su Rai 1, alle 21:30, arriva Blackout 2 - Le verità nascoste, nuovo ciclo di puntate della fiction che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fin dal suo esordio.

La serie sarà naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sono già disponibili in anteprima esclusiva i primi due episodi.

Anticipazioni Blackout 2: cosa succede nella prima puntata

Nel primo episodio, intitolato Il colpevole, Elena si sveglia. Per Giovanni scoprire del risveglio della figlia è un'emozione fortissima ma, al contempo, una doccia fredda. Ora dovrà dirle la verità. Dirle che lui è un camorrista, che ha provato a uccidere la donna di cui si è innamorato, la stessa dottoressa che le ha salvato la vita. Proprio Claudia che, nonostante tenti di respingerlo e tenerlo represso, non riesce a spazzare via il sentimento che nutre per lui.

Marco Rossetti è ormai uno dei volti di punta di diverse produzioni Rai Fiction

Marco se ne accorge e a causa della gelosia verso la sua ex moglie si ostina a non assecondare i sospetti di Giovanni per Umberto. Almeno finché Giovanni non dimostra la verità. Umberto è smascherato, l'assassino ha un volto ma riesce a fuggire assieme a sua figlia, la piccola Lara. E, proprio mentre Lidia e gli altri ospiti si lanciano all'inseguimento, un boato squarcia l'aria. Sul piazzale atterra un elicottero: i tanto agognati soccorsi sembrano finalmente arrivati?

Black Out 2, Alessandro Preziosi, Rike Schmid e Marco Rossetti: "Sembra un romanzo di Agatha Christie"

Nel secondo episodio, Una nuova speranza, dall'elicottero scendono Angelo, pilota e ufficiale del Soccorso Civile, Federica giovane e caparbio Ispettore Capo della Polizia e Sabrina, geologa esperta. Hanno cibo, provviste, medicinali e sono lì per salvarli. C'è stato un devastante terremoto, spiegano i nuovi arrivati, che ha messo a dura prova la macchina dei soccorsi, ma ora non devono più preoccuparsi, li porteranno presto fuori di lì.

I primi a dover partire sono Giovanni e i suoi figli. Nel congedarsi da Claudia, mosso dal sincero pentimento e dall'amore che prova per lei, Giovanni non si trattiene e la bacia. Un bacio che Claudia subito interrompe, turbata. È un addio commovente anche quello tra Anita e Riccardo, costretti a fare i conti con scelte e colpe più grandi di loro. Ma un guasto all'elicottero costringe tutti ad un cambio di programma. La caccia a Umberto continua e arriva a un'inattesa resa dei conti.

Il cast, tra ritorni e novità

Alessandro Preziosi torna come protagonista della seconda stagione, ancora nei panni del misterioso Giovanni

Nella seconda stagione di Blackout si ritrovano ancora insieme, dunque, Alessandro Preziosi, nei panni del protagonista Giovanni, e Rike Schmid, in quelli di Claudia. Tornano anche Marco Rossetti (che abbiamo già rivisto anche nella nuova stagione di Un passo dal cielo), Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Federico Russo e Giulia Patrignani.

E poi Juju Di Domenico, Mickaël Lumière, Riccardo Manera, Maria Roveran, Magdalena Grochowska, Eugenio Franceschini.

Faranno la loro comparsa per la prima volta nei bellissimi paesaggi innevati della Valle del Vanoi anche le new entry Adele Dezi, Fiorenza Tessari, Alessio Vassallo, Marina Delmonde, Federico Tolardo.

Da quante puntate è composta Blackout 2

La seconda stagione della serie, co-prodotta da Luca Barbareschi, conta 8 episodi, che verranno distribuiti nel corso di quattro puntate. Senza imprevisti, dunque, Blackout 2 terminerà martedì 4 febbraio, appena una settimana prima dell'inizio di Sanremo.