BlackBerry, il trailer del film con Jay Baruchel e Glenn Howerton che racconta la nascita del primo smartphone

Il film intitolato BlackBerry ha il suo primo trailer ufficiale. La pellicola con Jay Baruchel e Glenn Howerton, in arrivo a maggio nelle sale cinematografiche, racconta di come il dispositivo abbia rivoluzionato l'industria dei telefoni cellulari e di un impero destinato a crollare.

La IFC Films ha dunque diffuso il primo trailer ufficiale di BlackBerry, un adattamento del libro di Jacquie McNish e Sean Silcoff dal titolo Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry. Il film in arrivo nelle sale ha come co-sceneggiatore Matthew Miller mentre dietro la macchina da presa c'è il regista Matt Johnson.

Nel lungometraggio Johnson interpreta il co-fondatore del BlackBerry Douglas Fregin mentre Glenn Howerton indossa i panni del presidente e co-CEO Jim Balsillie. Jay Baruchel è il co-fondatore Mike Lazaridis e Cary Elwes presta il suo volto al CEO Carl Yankowski. Il cast include anche Saul Rubinek, Michael Ironside, Rich Sommer, Michelle Giroux, Mark Critch e SungWon Cho.

All'interno del primo trailer ufficiale di BlackBerry viene mostrata la nascita del primo smartphone durante i primi anni del 2000. Johnson e Baruchel nei panni di Doug e Mike "scoprono un segnale wireless non sfruttato in Nord America che li porta a sviluppare il primo dispositivo mobile in assoluto" che possa essere utilizzato sia come dispositivo telefonico che per inviare e ricevere e-mail. Insieme a Jim Balsillie, i tre lavorano insieme per costruire un vero e proprio impero che crollerà con "la rivoluzione degli smartphone e l'introduzione dell'iPhone di Apple".

Come riportato da Variety, Matthew Miller, Fraser Ash, Niv Fichman e Kevin Krikst sono i produttori della pellicola. Nate Bolotin, Maxime Cottray, Adrian Love, Jay McCarrol, Noah Segal, Nick Spicer, Aram Tertzakian e Robert Upchurch ne sono i produttori esecutivi.

Il film, la cui premiere è prevista per il 12 maggio, è già stato proiettato sia al Festival del cinema di Berlino che al Festival del cinema SXSW.